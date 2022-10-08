Samanyolu Haber /Sağlık / Şok: Anne sütünde bile 'mikroplastik' tespit edildi /08 Ekim 2022 10:43

Şok: Anne sütünde bile 'mikroplastik' tespit edildi

Yapılan bir araştırmada ilk kez anne sütünde mikroplastikler tespit edildi. Araştırmacılar, bunun bebeklerin sağlığı üzerinde potansiyel etkileri olabileceği endişesini dile getiriyor.

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The Guardian'da yer alan habere göre Roma'da doğum yaptıktan bir hafta sonra 34 sağlıklı anneden süt örnekleri alınarak incelendi. Bu örneklerin yüzde 75'inde mikroplastiklere rastlandı.

Daha önceki araştırmalar mikroplastiklerin insan hücre dizilimi ve deniz canlıları üzerindeki toksik etkilerini ortaya koymuştu ancak yaşayan insan üzerindeki etkileri bilinmiyor. Plastikler genelde phthalates gibi zararlı kimyasallar içeriyor.

Emzirmenin bir bebeği beslemenin 'en iyi yolu' olduğunu yineleyen araştırmacılar, mikroplastiklerin anne sütü üzerindeki etkilerine ilişkin daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.

İtalya'nın Ancona kentindeki Politeknik Üniversitesi'nden Dr. Valentina Notarstefano, "Mikroplastiklerin anne sütündeki varlığının kanıtlanması son derece savunmasız olan bebekler için endişelerimizi artırıyor" dedi.

Bilim insanları, annelerin plastik ambalajlı yiyecek ve içecek ile deniz ürünleri tüketiminin yanı sıra plastik içeren kişisel hijyen ürünleri kullanımını da kaydetti. Ancak mikroplastiklerin varlığı ile hiçbir korelasyona rastlanmadı.

Araştırmacılar, mikroplastiklerin çevrede neredeyse her yerde bulunmasının "insanları kaçınılmaz olarak plastiğe maruz bıraktığı" uyarısında bulunuyor.
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