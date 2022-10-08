Samanyolu Haber /Politika / AB'den Erdoğan Rejimi'ne kötü haber: Konu uyuşturucu ticareti /08 Ekim 2022 10:28

AB'den Erdoğan Rejimi'ne kötü haber: Konu uyuşturucu ticareti

Avrupa Birliği’nin altı ülkesinin adalet bakanı, limanlarda suç şebekelerine karşı alınacak ortak önlemleri masaya yatırmak üzere Amsterdam’da toplandı. Bilindiği gibi, Erdoğan Rejimi'nin Türkiye'yi uyuşturucu ticaretinde köprü ülke haline dönüştürdüğüne dair resmi raporlar yayınlanmıştı.

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Fransa, Almanya, Belçika, İspanya, İtalya ve Hollandalı bakanların öncelikli gündemi, Avrupa limanlarında son dönemde artan uyuşturucu trafiğine karşı alınacak önlemler oldu.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Kürt kökenli Dilan Yeşilgöz-Zegerius, “Özellikle limanlarımızı ve havalimanlarımızı daha iyi korumak için aramızda çok daha fazla bilgi paylaşımına olanak sağlayacak bir platform oluşturmaya karar verdik.” dedi.

Rapor: Avrupa kokain üretimi, tüketimi, dağıtımında merkez haline geldi; yıllık ciro 10 milyar euro
Yeşilgöz-Zegerius, basına yaptığı açıklamada, özellikle Anvers, Amsterdam, Rotterdam ve Hambourg kentlerindeki limanlardaki suç şebekelerinin çökertilmesine öncelik verileceğini aktardı.

Adalet bakanları; özellikle kokain trafiğinde önemli bir parkur olan Kolombiya ve Peru gibi Latin Amerika ülkeleriyle işbirliğinin artırılmasına önem verilmesi görüşünü benimsedi.

Bu amaçla uyuşturucu trafiğini yerinde imha etmek üzere Lima ve Bogota kentlerinde "çalışma grubu" oluşturulması kararlaştırıldı.

Hollanda Adalet Bakanı, Avrupa ülkelerinin artık gemi hareketlerinin takibini, konteynerlerin kontrolünü ve organize suçtan kaynaklanan mali para akışının izlenmesini kolaylaştırmak için daha etkili bir işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.

Altı ülkenin adalet bakanları, bu alanda işbirliği güçlendirmek ve alınan önlemleri gözden geçirmek üzere gelecek toplantıyı Belçika’nın Anvers kentinde gerçekleştirecek.

AB’de mayıs ayında yayımlanan bir rapor, kokain ve metamfetamin pazarının Avrupa’da hızlı büyüdüğünü ortaya koymuştu.

2020’de AB ülkeleriyle birlikte Norveç ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu ülkelerde yapılan operasyonlarda, 214,6 ton kokain ele geçirilmişti.
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