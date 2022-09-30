'Türkiye eroin ticaretinde transit ülke, Batı Balkan çetelerinin sığınağı oldu'

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı’nın (BKA) geçen hafta 2021 Organize Suçlar Raporu’nu açıkladı. Raporda uyuşturucu ticareti ile ilgili suçlar bölümünde Almanya’daki Türklerin de rolüne değiniliyor. Teşkilata göre Türkiye, uluslararası eroin ticaretinin Balkan rotasında transit ülke konumunda yer alıyor.





Açıklanan son rapora göre Almanya’da 2021’de organize suçlarla bağlantılı 7 bin 53 kişi hakkında işlem yapıldı, bunlardan yüzde 10,9’unu ise Türkler oluşturdu. Bu oran da 818 Türk vatandaşına tekabül ediyor. Alman zanlılardan 54’ü sonradan Alman vatandaşı olan Türkler. Uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şüpheliler arasında Almanlar birinci, Türkler ikinci, Arnavutlar ise üçüncü sırada yer aldı.





BKA’nın raporuna göre uyuşturucu kaçakçılığı ile bağlantılı soruşturmalara konu olan maddeler arasında yüzde 40 ile esrar birinci, yüzde 26,6 ile de kokain ikinci sırada. Yüzde 25,7 ile üçüncü sırada haşhaş, marihuana ve eroin gibi farklı türdeki uyuşturucular geliyor.





KOKAİN TİCARETİNDE TÜRKİYE GÜZERGAHTA DEĞİL, AMA SUÇA KARIŞAN ÇOK TÜRK VAR

Almanya Gümrük Direktörlüğü, DW Türkçe’ye değerlendirmesinde, Almanya’da en çok ele geçirilen uyuşturucu olan kokainin ülkeye ağırlıklı olarak Orta ve Güney Amerika ile Karibik’ten deniz yoluyla Avrupa’ya getirildiğini, havayolu veya karayolu ile de ülkeye sokulmaya çalışıldığını belirtti.





Kokain ticaretinde Türkiye güzergâhta yer almıyor, ancak suça karışanlar arasında Türk vatandaşları önemli bir yer tutuyor. Geçen yıl kokain ticaretiyle bağlantılı 4 bin 788 zanlı hakkında işlem yapıldı. Zanlılar arasında Almanların oranının yüzde 46,6 olduğu, Alman olmayan 2 bin 555 şüpheli arasında 369 ile Türk vatandaşlarının ilk sırada geldiği, onları 329 ile Arnavutların izlediği belirtildi.





EROİN TİCARETİNCE TRANSİT ÜLKE TÜRKİYE

Almanya’da diğer uyuşturucu türlerine oranla ele geçirilen eroin miktarı daha düşük. Alman Gümrük Direktörlüğüne göre Türkiye, Yakın ve Orta Asya’dan sevkiyatı yapılan eroin ve afyonun Avrupa’ya ulaştırılmasında Balkan rotası üzerinde bulunmasından dolayı ağırlıklı olarak “transit ülke” rolü oynuyor.





BKA’ya göre de eroin Batı Avrupa’ya TIR’larla Afganistan, Pakistan ve İran’dan ağırlıklı olarak iki güzergâh kullanılarak getiriliyor. Bunlar da Balkan ve Karadeniz rotası olarak tanımlanıyor.





BKA, Balkan rotasının Türkiye, Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan veya Romanya’ya, oradan da Batı Avrupa’ya ulaştığına, Karadeniz rotasının ise Türkiye, Kafkaslar, Karadeniz, Ukrayna, Moldova veya Romanya üzerinden ilerlediğine dikkat çekiyor.





TÜRKİYE BALKAN SUÇ ÖRGÜTLERİNİN SIĞINAĞI OLDU

Alman emniyeti BKA DW Türkçe’ye ayrıca “Türkiye’nin bir süredir Batı Balkan organize suç örgütlerinin sığınağı haline geldiği” değerlendirmesini yaptı. BKA’nın son raporunda ayrıca son yıllarda organize suç çetelerinin daha çok silahlandığı ve daha da sık şiddete başvurduğuna dikkat çekiliyor.





Bunun bir örneği de kısa bir süre önce İstanbul’da yaşandı. İstanbul’un Şişli semtinde 8 Eylül’de Karadağ’daki etkili mafya örgütlenmelerinden Skaljari’nin Sırp uyruklu lideri Jovan Vukotiç düzenlenen bir silahlı saldırıda öldürüldü. Vukotiç’in ölümüyle bağlantılı Türkiye’de operasyonlar düzenlenmiş, saldırıyı rakipleri ‘Kavac’ adlı suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkoviç’in Türkiye’deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiğinin saptandığı duyurulmuştu. 16 Eylül günü düzenlenen operasyonla da Türk güvenlik birimlerinin cinayet zanlıları Radoje Zivkoviç ve Zdravko Perunoviç ile kendilerine yardım ettikleri belirlenen 10 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.