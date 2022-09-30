Samanyolu Haber /Dünya / Kabil'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var /30 Eylül 2022 11:18

Kabil'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim enstitüsünde patlama oldu.

SHABER3.COM


Kabil polis sözcüsü Halid Zadran Reuters'e verdiği demeçte, "Enstitünün içinde bir patlama meydana geldi, patlama can kaybına neden oldu" dedi. Zadran, güvenlik görevlilerinin inceleme yapmak için bölgeye geldiğini de sözlerine ekledi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla Reuters'e konuşan bir tanık ise intihar saldırganının eğitim merkezinde patlayıcıları patlattığını söyledi.

İlk bilgilere göre saldırıda en az 19 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

IŞİD'in 2020'de Kabil'in batısındaki bir eğitim merkezine düzenlediği saldırıda 24 kişi hayatını kaybetmişti. Bunların arasında genç öğrenciler de vardı.
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