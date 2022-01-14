Saadet lideri Karamollaoğlu'ndan iyi haber!

Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Saadet lideri Karamollaoğlu, ''Cenâb-ı Hâkk'a hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım'' dedi.
Kovid-19 nedeniyle Ankara Şehir Hastanesine tedbir ve tedavi amaçlı yatış yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık durumuna ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.
Karamollaoğlu'nun paylaşımı şöyle:
''Cenâb-ı Hâkk'a hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım. Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.''