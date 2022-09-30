Samanyolu Haber /Politika / Saadet Partisi, İYİ Parti'ye mi yaklaşıyor? /30 Eylül 2022 23:52

Saadet Partisi, İYİ Parti'ye mi yaklaşıyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrasında, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in “altılı masa noter değil” açıklamasına bir destek de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

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Yaklaşan seçim tarihiyle birlikte adaylık tartışmaları da hızlanmaya başladı.

Muhalefet cephesindeki 6'lı Masa'da gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışılmaya devam ederken, konuyla ilgili yeni bir açıkmanın da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldiği aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “altılı masa noter değil” açıklaması için "Bunlar makul ifadelerdir. Kimse noter değil. Kimse benim dediğim olacak diye bir baskı oluşturamaz. İttifak içinde ittifaklar gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.   

Karamollaoğlu, "Sayın Erdoğan’ın da Cumhur İttifakı'nın da Türk siyasi hayatını kirlettikleri kanaatindeyim. İftira, yalan, hakaret. Bütün politikaları bunun üzerine inşa edilmiş. İftira etmede hiçbir tereddüt görmüyorlar. Yalan söylemekten de hiç çekinmiyorlar" diye konuştu.

"KAZANACAK BİR ADAY ÜZERİNDEN İTTİFAK YAPMALIYIZ"

Altılı Masa'da bugüne kadar hiç itilafın olmadığını aktaran Karamollaoğlu, “Seçilme imkanı en yüksek olan aday üzerinden bizim ittifak yapmamız gerekiyor. İnşallah burada bir problem olmayacak. Her siyasi parti genel başkanı kendi teklifini getirecek. Biz aday konusunu seçim tarihi ilan edilmeden konuşmayacağız. Farklı kanaatlerimiz olabilir. Ama biz adayımızı seçilecek bir aday belirleyemezsek bu yaptığımız bütün çalışmalar heba olur. Biz parlamentodaki çoğunluğu da dikkate alarak, cumhurbaşkanı olarak gösterdiğimiz kişi de seçimi kazandığında nasıl bir yönetim uygulayacağız. Bugün bunu da konuşmamız lazım” değerlendirmesinde bulundu.
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