Samanyolu Haber /Politika / Saadet Partisi'nde genel başkan adayı belli oldu /21 Ekim 2022 19:08

Saadet Partisi'nde genel başkan adayı belli oldu

Kongreye gitme kararının alındığı Saadet Partisi'nde mevcut genel başkan Temel Karamollaoğlu'nun tek aday olarak ortaya çıkacağı ifade edildi.

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Saadet Partisi'nde kongre tarihi yaklaşırken adaylık konusunda da yeni bir gelişme yaşandı.

Kongrede genel başkanlığa adaylığını koyma kararında olduğunu ifade eden Mete Gündoğan, yaptığı yeni bir açıklamayla parti içinde yapılan değerlendirmede mevcut genel başkan Temel Karamollaoğlu ile yola devam etme kararı alındığını ifade etti.

Kendisinin de bu durumu saygıyla karşıladğını belirten Gündoğan, aday olmayacağını duyurdu.

İşte Gündoğan'ın kişisel sosyla medya hesabı üzerinden yaptığı o açıklama:


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