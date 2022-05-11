Samanyolu Haber /Gündem / Saadet vekili Karaduman'ın faiz ile alakalı konuşması gündem oldu /11 Mayıs 2022 11:27

Saadet vekili Karaduman'ın faiz ile alakalı konuşması gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’ndan sonra yaptığı, “İlk defa konut sahibi olacaklara, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz” açıklamalarına tepkiler sürüyor.

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’ndan sonra yaptığı, “İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz” açıklamasına ilişkin görüşünü paylaştı. Bu görüntülerin ardından  Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın meclis konuşması Türkiye gündemine girdi. Karaduman: Değiştirmek istediğiniz ne varsa ona dönüştünüz.
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