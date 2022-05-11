Saadet vekili Karaduman'ın faiz ile alakalı konuşması gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’ndan sonra yaptığı, “İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz” açıklamasına ilişkin görüşünü paylaştı. Bu görüntülerin ardından Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın meclis konuşması Türkiye gündemine girdi. Karaduman: Değiştirmek istediğiniz ne varsa ona dönüştünüz.