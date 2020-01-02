Samanyolu Haber /Politika / Saadet'te tezkere depremi! /02 Ocak 2020 17:24

Saadet'te tezkere depremi!

Libya tezkeresine "evet" oyu vereceğini açıklayan Saadet Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki iki milletvekilinden biri olan Cihangir İslam oylamaya katılmayacağını duyurdu. Saadet'in diğer milletvekili Abdulkadir Karaduman oylamaya katıldı, ancak partisinin görüşünün aksine "Hayır" oyu kullandı.

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Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Libya tezkeresinin oylanacağı oturuma katılmayacağını ve oy kullanmayacağını duyurdu. 

Saadet Partisi sabah saatlerinde tezkereye "evet" oyu vereceklerini duyurmuştu. Saadet Partisi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) iki milletvekili bulunuyor. 

OTURUMA GİRMEYECEK PARTİSİNİ BOYKOT ETTİ

İki milletvekilinden biri olan İslam şahsi Twitter hesabında, “Libya'ya asker gönderme konusunun görüşüleceği bugünkü TBMM oturumuna katılmama kararı aldım. Oturuma girmeyecek ve oy kullanmayacağım.” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Konya Abdulkadir Karaduman ise tezkerenin müzakere edileceği Genel Kurul'a katılıp konuşma yapacağını söyledi. 

Kürsüden konuşan Karaduman, "Libya'da yaşanacakların tüm sorumluluğu iktidarın omuzlarındadır. Buna ortak olmayacağız." diyerek tezkereye "hayır" oyu vereceğini ilan etmiş oldu.

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