Samanyolu Haber /Gündem / Saadet'ten Cübbeli'ye: Erdoğan hakkında bize söylediklerini açıklasa yer yerinden oynar /20 Mart 2022 11:43

Saadet'ten Cübbeli'ye: Erdoğan hakkında bize söylediklerini açıklasa yer yerinden oynar

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ve Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydı, ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye tepki gösterdi. Ünlü’ye çağrıda bulunan Saadet Partili iki yönetici, cezaevindeyken Erdoğan ve AKP için söylediklerini açıklamasını istedi.

SHABER3.COM

Milli Gazete’nin haberine göre, Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Ünlü’nün sataşmalarının gündemde kalmak için olduğunu belirterek şöyle konuştu:
 
“İktidar tarafından ‘adam yerine konulma’ hevesinde olan, bunun için de efendileriyle ‘kırıştırmak’ adına partimize ve Genel Başkanımıza sataşarak gündemde kalmaya çalışan kişi yine kendi ifadesiyle ‘saçmalamış’. Birileri tarafından adam yerine konulmaz ama gündemde kalmak istiyorsa, haksızlığa uğradığını düşündüğümüz için heyet olarak kendisini ziyaret ettiğimizde konuştuklarını bugün de yine kendi ifadesiyle; ‘Allah için, din için, vatan için’ açıklarsa daha çok ‘tıklanır’, buyursun.!”

”TÜRKİYE’DE YER YERİNDEN OYNAR”

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ise Ünlü’nün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na ilişkin ifadelerini ‘ahlak dışı’ olarak niteleyerek şunları söyledi:

“Kendisi dışlandığı zaman, eziyet gördüğü zaman fikirlerinden, düşüncelerinden dolayı hapse atıldığı zaman Saadet Partisi heyeti olarak biz gittik yanına, Genel Başkanımız gitti. Eğer gerçekten Türkiye’de ses getirecek açıklamalar yapmak istiyorsan biz oraya gittiğimiz zaman AKP için söylediklerini, Erdoğan için söylediklerini çıksın söylesin de o zaman bak Türkiye’de nasıl yer yerinden oynuyor. İnsana tutarlı olmak icap eder. Ahlakımızla anlatamadığımız davamızı, dilimizle anlatamayız. Temsil edemediğimiz dinimizi, biz tebliğ ederek vazifemizi yerine getirmiş olamayız. Kendisinin yapmış olduğu açıklamaların teker teker değerlendirilecek bir önemi yok. Bizim kendisine tavsiyemiz, kendisine yakıştırılan sıfatlara layık olabilecek iş yapmalarıdır.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saadet'ten Cübbeli'ye: Erdoğan hakkında bize söylediklerini... Sonraki Haber >>

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:36:25