Samanyolu Haber /Gündem / Saadet'ten dikkat çeken Erdoğan videosu: 'Yerli ve milli tekerleme' /25 Mayıs 2022 14:25

Saadet'ten dikkat çeken Erdoğan videosu: 'Yerli ve milli tekerleme'

Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir video yayınladı.

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından Tayyip Erdoğan ile ilgili bir video yayınladı. Karamollaoğlu videoyu; "Sn. Erdoğan’dan samimi cevaplar." ifadeleriyle paylaştı.

Hazırlanan videoda Karamollaoğlu'nun "Yanlış politikalar, işsizlik, adalet, asgari ücret, üretime dönük yatırımlar, tarım-sanayi, dış ticaret açığı, liyâkatlı olan insanlar, milli gelir" şeklindeki sözlerine karşılık Erdoğan'ın, "Ağaca çıktı, balta kesti, suya düştü, inek içti, Avrupa kaçtı, yandı bitti kül oldu" sözleri kullanıldı.
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Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

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