Saadet'ten dikkat çeken Erdoğan videosu: 'Yerli ve milli tekerleme'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından Tayyip Erdoğan ile ilgili bir video yayınladı. Karamollaoğlu videoyu; "Sn. Erdoğan’dan samimi cevaplar." ifadeleriyle paylaştı.
Hazırlanan videoda Karamollaoğlu'nun "Yanlış politikalar, işsizlik, adalet, asgari ücret, üretime dönük yatırımlar, tarım-sanayi, dış ticaret açığı, liyâkatlı olan insanlar, milli gelir" şeklindeki sözlerine karşılık Erdoğan'ın, "Ağaca çıktı, balta kesti, suya düştü, inek içti, Avrupa kaçtı, yandı bitti kül oldu" sözleri kullanıldı.