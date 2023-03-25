Sabah, işadamlarını 'suçüstü' yakalamış!

İktidara yakın Turkuvaz Medya bünyesindeki Sabah gazetesinde, seçimlere yaklaşık 50 gün kala sermaye çevrelerine ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.



Gazetenin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun "İş dünyasındaki kıpırdanmanın nedeni..." başlıklı yazısında ismini vermediği patronlara 'altılı masa' üzerinden göndermede bulundu.



Müderrisoğlu, sözkonusu grupların, "seçim öncesi şimdiden pozisyon alıp Altılı Masa'nın ortaklarına ulaşmaya çalıştığını, ikili üçlü gruplar halinde bir araya gelip toplantı yaptıklarını, bunu da cep telefonlarını kapatıp başka bir yerde bırakarak gizli şekilde yaptıklarını" öne sürdü.



"Büyük sermaye gruplarından başlayan, muhtelif özel kuruluşlarda da hissedilen bir hareketlenme söz konusu" diyen Müderrisoğlu, yazısında "Sanıldığı gibi seçime ilişkin merak değil bu. Seçimin gidişatını öngörme heyecanı hiç değil. "Masa ve Sofra"ya açılım yapma, finanse etme, cesaretlendirme faaliyeti ile karşı karşıya olduğumuz açık gerçek!" ifadelerini kullandı.



Müderrisoğlu yazısının ilgili bölümünü "Elbette, herkes kendine yakışanı yapar. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler!" mesajıyla bitirdi.



Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı sermaye gruplarının kendisine engel olmak istediği son dönemde tartışma konusu olmuştu. Geçen yılsa sözkonusu gruplarından Kılıçdaroğlu’ndan randevu almaya çalıştığı iddiaları gündeme gelmişti. CHP yönetimi tarafından doğrulanan taleplere karşılık randevunun ise verilmeyeceği duyurulmuştu.