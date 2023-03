Zelenskiy'den itiraf gibi açıklama: Doğuda durumumuz iyi değil

Bahmut kenti yakınlarında Rus hattına uçaksavar ile ateş eden Ukraynalı askerler - (20.03.2023)Fotoğraf: Aris Messinis/AFP/Getty Images

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy , ülkesinin doğusunda, Rusya'ya karşı savaşın yoğun bir biçimde devam ettiği bölgelerde askeri durumun, "cephane yetersizliği" sebebiyle kendileri açısından "iyi olmadığını" ifade etti.Zelenskiy, Japon gazetesi Yomiuri Şimbun'a verdiği röportajda, Ukrayna ordusunun olası bir karşı taarruzuna ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Buna şu an başlayamayız. Tank ve topçular olmadan cesur askerleri cepheye gönderemeyiz" dedi. Röportajında, Ukrayna ordusundaki silah eksikliğine sık sık vurgu yapan Zelenskiy, "Ortaklarından mühimmat gelmesini beklediklerini" ve Rus ordusunun her gün, Ukrayna ordusundan üç kat daha fazla mühimmat kullandığını belirtti.Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut kenti ve çevresinde yoğunlaşan çatışmalar, her iki tarafta büyük bir asker ve cephane kaybına neden oluyor. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın, İngiliz gizli servisinden aldığı bilgiler doğrultusunda yaptığı açıklamaya göre Rus ordusunun Bahmut'u ele geçirmek için uzun süredir devam eden saldırıları başarısız oldu. Bakanlığın açıklamasında, "Rusların durumu, muhtemelen söz konusu cephede kendi birlikleriyle var olan Rusya Savunma Bakanlığı ile Wagner Grubu arasındaki gerilimin de etkisiyle kötüleşti" denildi.Bahmut'u savunmak için büyük bir gayret gösteren Ukrayna tarafında ise generaller savaşın devamı ile ilgili iyimser açıklamalarda bulunuyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, ordunun durumunun stabil olduğunu belirtirken, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sirski, yakında bir karşı taarruza başlayacaklarını ifade ederek, "Oldukça yakın bir zamanda bu fırsatı kullanacağız. Daha önce Kiev, Harkiv, Balakliya ve Kupyansk'ta olduğu gibi" dedi. Sirski ayrıca, Telegram hesabından paylaştığı mesajında, askerlerinin azmini ve direnicini övdü.