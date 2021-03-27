Sabah yazarından AKP'ye 'Kamuda ihale yolsuzluğu, adam kayırma ' eleştirisi

AKP iktidarında en çok tepki konusu olarak gündeme gelen yolsuzluklar, kamu ihalelerinde usulsüzlükler ve işe alımlarda torpil uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.





Muhalefetin sürekli gündeme taşıdığı bu işleyişe dair bir eleştiri de AKP'nin medyadaki yüzü olarak bilinen Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'tan geldi.





Donat, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yakınlığı ile bilinen Sabah'taki yazısında, "Kamuda etik ihlali çok, ihlaller, ihale ve imar yolsuzluğu, adam kayırma, eşi dostu işe alma konularında yoğunlaşıyor" eleştirisini yöneltti.





Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun, her yılın sonunda yayımladığı 'Faaliyet Raporu'nu köşesine taşıyan Donat, "Kamuda' etik ihlali çok. En çok da belediyelerde. Belediyelerdeki etik ihlalleri iki konuda yoğunlaşıyor: İhale ve imar yolsuzluğu ve adam kayırma, eşi dostu işe alma" ifadesini kullandı.





Donat yazısında, "İmar konusunu konuşurken... Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan dedi ki: İmarla ilgili hukuki düzenlemede, bir kelimenin yerini değiştir... Kimse fark etmiyor... Ama o değişiklik birilerine rant kapısını açıveriyor. Etik Kurul'un üzerinde durduğu konulardan biri de... Kamu personeline hediye verilmesi... Kamu personelinin hediyeyi kabul etmesi" tepkilerini sıraladı.





Donat, işleyişe ilişkin eleştirilerini bir örnek ile detaylandırdı:





"Fıkra değil... Gerçek

Osmanlı dönemi... Herkes rüşvetten şikâyetçi.

Sadrazam (Başbakan) Koca Yusuf Paşa... Bürokrasinin tepe isimlerini toplamış:

- Rüşvet almayanlar yemin etsin.

Herkes... Yemin etmeye başlamış.

Salonda... Dönemin ünlü şairi... Nüktedan... Haşmet de varmış.

Sadrazam, Haşmet'e dönmüş:

- Haşmet, sen de önemli görevlerde bulundun... Yemin etmeyecek misin?

- Efendimiz...

Halk arasında yaygın bir inanç var... Yalan yere yemin eden çarpılır... Bekliyorum... Salondakilerden kimse çarpılmazsa ben de yemin edeceğim."