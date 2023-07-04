Samanyolu Haber /Gündem / Sabiha Gökçen'de hareketli anlar: İsrailli baba ve oğlu uçak kaçırmak istedi /04 Temmuz 2023 18:00

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar: İsrailli baba ve oğlu uçak kaçırmak istedi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul-Tel Aviv uçuşunu kaçıran İsrailli baba ve oğlu, körük kapısını zorlayarak açtıktan sonra aprona atladı. İki yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

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AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 13.10'da İstanbul-Tel Aviv seferini yapmaya hazırlanan seferinde hareketli dakikalar yaşandı. 

Uçağa biniş işlemlerini kaçıran 5 kişilik İsrailli aileden baba ve oğlu körük kapısını zorlayarak, 3 metre mesafe yükseklikten aprona atladı.

 'Push-back' aracıyla harekete hazırlanan uçağı durdurmak isteyen ikiliye, uçak altındaki görevliler tarafından müdahale edildi. Havalimanı polisi de olay yerine gelerek baba ve oğlunu gözaltına aldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İsrailli baba ve oğlu polis tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

'Uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmekten' işlem yapılan iki yolcu savcılığa sevk edildi.
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