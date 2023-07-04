Çekmeköy'de doğal gaz patlaması: 3 yaralı

Birgün'de yer alan habere göre Çekmeköy'de bir evde tadilat sırasında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.



Olay, saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.



Patlamanın olduğu dairede yabancı uyruklu bir kadının yaşadığı belirtildi.



Patlama sonucu binada bulunan Muzaffer Güney (25) ve ismi henüz belirlenemeyen iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan dairede büyük çaplı hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.