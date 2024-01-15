Sagiv Jehezkel'in Emniyet'teki ifadesi ortaya çıktı: İsrail özel uçak gönderdi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada attığı gol sonrası yaptığı İsrail propagandası nedeniyle tepki çeken Sagiv Jehezkel'in Emniyet'teki ifadesi ortaya çıktı.





Akdeniz ekibinin kadro dışı kararı sonrasında gece saatlerinde Türkiye'den ayrılmaya hazırlanan İsralli oyuncu, gözaltına alınmıştı.





Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Sagiv Jehezkel şunları söyledi:





'100 GÜNLÜK SÜRECİN SON BULMASINI İSTİYORUM'

"Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı"



