Ekonomik kriz turizmi de vurdu: Bir yılda 13 otel konkordatoya gitti, 24 otel icralık oldu

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz birçok sektörde etkisini gösteriyor. Ülke genelinde artan konkordato (iflas sözleşmesi) ilanları turizmde özellikle konaklama tesislerinde de yaşandı. Benzer biçimde her tür ve sınıftan konaklama tesisleri çeşitli nedenlerle icralık oldu.

Ekonomim'de yer alan habere göre, icralık olan konaklama tesisi sayısı bir önceki yıla göre yarıya düşmekle beraber 2023 yılında toplam 24 konaklama tesisi icralık oldu. Basın İlan Kurumu istatistiklerine göre, 2023 yılında konkordatoya giden konaklama işletmesi de 13 oldu.

MALİYETİ YAKLAŞIK 3 MİLYON TL





2018-2023 yılları arasında toplam 307 otel konkordatoya gitti. Konkordatoya giden otel sayısı 2019 yılında 111 ile zirveye ulaştı.İflas ertelemenin kaldırıldığı 2018 ve 2019’daki konkordato fırtınasının ardından 2023’te bu alanda hareketlenme oldu.





Sektör temsilcileri ortalama konkordato sürecinin yaklaşık 3 milyon TL civarında bir bedeli olduğunu söylerken, bu yüksek maliyetin birçok firma için caydırıcı olduğunu, çoğu firmanın bu yükün altına girmek yerine şirket kapanışı, tasfiye, tabela değişikliği gibi alternatifl ere başvurduğunu belirtiyor.





Konkordato sürecine giren bir şirket kendini korumaya alırken, şirketin alacaklıları konumundaki firmalar için de süreç zorlu geçiyor.





KONKORDATO NEDİR ?





Konkordato, bir borçlunun alacaklılarına mahkeme aracılığıyla yaptığı ödeme teklifinin, alacaklıların en az yarısı (veya belirli durumda 2/3’ü) tarafından kabul edilmesi ve Ticaret Mahkemesi tarafından tasdik edilmesi şartıyla, borçlunun tüm adi (rehinli veya imtiyazlı olmayan) borçlarını, bu teklifi doğrultusunda ödeyebilmesidir. Rehinli alacaklar için borçlunun talebinin olması ve rehinli alacaklılar tarafından kabul edilmesi halinde, rehinli borçlarda bu kapsama dahil olur.