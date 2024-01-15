Samanyolu Haber /Gündem / Ayasofya’da ‘giriş ayrımı’ başladı: Turistlere gezmek para ile oldu /15 Ocak 2024 10:54

Ayasofya’da ‘giriş ayrımı’ başladı: Turistlere gezmek para ile oldu

Ayasofya’ya ibadet etmek için gelenler ve turistik amaçlı gelenlerin giriş yerleri ayrıldı. Bugün yürürlüğe giren düzenlemeye göre turistler giriş için 25 Euro ödeyecek.

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AKP iktidarı tarafından 2020’de müze statüsünden ibadethaneye dönüştürülen Ayasofya’da yeni giriş düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi.

Buna göre galeri katını ziyaret edecekler için bilet satışının yapılacağı ve bugün hizmete alınacak olan gişe, 3. Ahmet Çeşmesi’nin tam karşısında konumlandırıldı.

Gezi güzergahı boyunca Ayasofya’ya güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri de yerleştirildi.

Güney cephedeki 2. Beyazıd minaresi altında bulunan tünel ve giriş rampası ile girişler kontrollü şekilde sağlanacak.

Aynı zamanda ziyaretçiler galeri katına ulaştırılacak, kuzeydoğu yönündeki rampa ile çıkışları gerçekleştirilecek.

TURİSTLER NERELERİ GÖRECEK?

Galeri bölümüne gelen turistler, burada camii haram katı ile Osmanlı dönemi eklerini görerek, cennet-cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans dönemi mozaiklerini inceleme imkanı bulabilecek.

Turistler kulaklıkla 23 dilde bilgilendirme alabilecek.

Ayasofya’da bugün başlayacak olan yeni uygulama ile turistler, Ayasofya’ya giriş için 25 Euro ödeyecek.
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