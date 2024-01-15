Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da konteyner faciası: Üç işçi öldü /15 Ocak 2024 10:51

İstanbul'da konteyner faciası: Üç işçi öldü

İstanbul Sultanbeyli'de özel bir firmaya ait konteynerde çıkan yangında üç işçi hayatını kaybetti. Biri ağır iki işçi de yaralandı.

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İstanbul Valiliği, Sultanbeyli Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak’ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında üç işçi hayatını kaybettiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada "İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında biri ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir" denildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. 

ÖLEN İŞÇİLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU 
Yangında, konteynerdeki işçilerden Murat Çolak (21), Muhammed Şahin (18) ve Fırat Karadağ (17) hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet K. (21) ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürüyor.


YANGIN TİNERDEN ÇIKTI 

Yangında yaşamını yitirenlerin arkadaşları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, yangının çıktığı alanda incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Yangının, konteynerdeki sobayı tutuşturmak için tiner kullanılması sonucunda oluşan patlama nedeniyle çıktığı belirtildi. 
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