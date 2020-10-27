Samanyolu Haber /Sağlık / Sağlık Bakanlığı verileri açıkladı /27 Ekim 2020 20:40

Sağlık Bakanlığı verileri açıkladı

Sağlık Bakanlığı verilerini analiz eden uzmanlar, gençlerin korona salgınının kontrolü konusunda oynadığı kritik role dikkat çekti. Uzmanlara göre, gençlerin "dinamik" hâle getirdiği virüsün ceremesini yaşlılar çekiyor.

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Tüm dünyada yeni korona vakası sayılarında büyük bir artışın gözlendiği şu günlerde, devletlerin açıkladığı istatistikler ve bu verilerin analizi daha büyük bir önem arz ediyor. Koronavirüsün, ortaya çıktığı ilk dönemden bu yana yaşlılar için çok daha büyük bir tehlike oluşturduğu bilinen bir durum. Ancak virüsün bu özelliği, vaka ve ölüm sayılarının yaşlara göre dağılımı incelendiğinde daha da çarpıcı bir boyut kazanıyor.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık COVID-19 raporlarına göre, şu ana kadar koronavirüs nedeniyle ölenlerin yüzde 95'i, 50 yaş ve üzerinde.

Söz konusu oran, dünya geneliyle de paralellik gösteriyor. Örneğin Almanya'da bu oran yüzde 98'in üstüne çıkıyor.COVID-19 kaynaklı ölümlerin çok büyük oranda 50 yaş ve üzerinde görülmesine karşın, hastaların büyük bölümünü daha genç insanlar oluşturuyor.

DW Türkçe'ye konuşan Kızıl, "Genç nüfusta daha fazla asemptomatik insanlar var. 65 yaş üzeri ve riskli gruptaki diğer kesimlerse virüse maruz kaldıklarında daha fazla ölüm riskiyle karşı karşıyalar. Dünyada bu oranlar gittikçe açılıyor ve hastalık daha fazla gençlerde yayılıyor. Daha dinamik hâle geliyor virüs ve yaşam kayıplarıysa ileri yaşlarda ortaya çıkıyor" diye ekliyor.
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