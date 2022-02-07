Sağlık örgütlerinden Bursa’da grev çağrısı

HALKA VE ÖRGÜTLERE DESTEK ÇAĞRISI





HEDEF SAĞLIĞI PARALI HALE GETİRMEKTİ





HASTA VE HEKİM KARŞI KARŞIYA GETİRİLİYOR





5 DAKİKA MUAYENE GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ





Bursa Tabip Odası, Bursa Veteriner Hekimler Odası, Bursa Eczacı Odası ve Bursa Dişhekimleri Odası, 8 Şubat’ta Türkiye çapında gerçekleştirilmesi planlanan grev öncesi Bursa Akademik Odalar Birliği’nde bir basın açıklamasıyla gerekçelerini ve taleplerini kamuoyuna iletti.Türk Tabipleri Birliği’nin geçtiğimiz aylarda başlattığı eylemlilik süreci devam ediyor. Daha önce 15 Aralık tarihinde iş bırakan hekimler ve sağlık çalışanları, 4 Şubat’a kadar taleplerini yerine getirilmemesi üzerinde 8 Şubat’ta yeni bir iş bırakma eylemine gidiyor. Bursa’da, Çekirge Devlet Hastanesi, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Yüksek İhtisas Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan eylemle hekimler haklarını istiyor.Eylem öncesinde BAOB’da gerçekleştirilen basın açıklamasına Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkkan, Bursa Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Melike Baysal, Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin, Bursa Dişhekimleri Odası Başkanı Emel Eroğlu katıldı. Açıklamayı gerçekleştiren Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, gittikçe kötüleşen bir sağlık ortamında çalıştıklarını belirterek, “Sağlıkta Dönüşüm Programının uygulamaya konduğu 2003 yılından itibaren gittikçe büyüyen ancak çözüm üretilmeyen sağlık ortamının sorunları, COVID-19 pandemisi ile daha da yoğunlaşarak halka ve sağlık çalışanlarına zarar veren bir boyuta ulaştı” ifadelerini kullandı.Söz konusu programın, ücretsiz sunulan sağlık hizmetinin paralı hale getirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Doç. Dr. Türkkan, geçtiğimiz 20 yılda genel sağlık sigortası, şehir hastaneleri ve aile hekimliği gibi uygulamalarla halkın sağlık hakkına, sağlıkçıların çalışma koşullarına ve özlük haklarına büyük zararlar verildiğini belirtti. Türkkan, anne karnında başlayan ücretsiz, eşit, nitelikli ve ulaşılabilir, sağlık hakkının alınıp satılabilen bir metaya dönüştürüldüğünü söyledi.“Uygulanan yanlış sağlık politikaları ve liyakate dayalı olmayan yönetici atamaları sağlık ortamının sorunlarını arttırmaya devam ediyor. Kışkırtılmış sağlık talebi hasta ve hekimi karşı karşıya getirmekte ve bu da sağlıkta şiddetin önünü açmaktadır” ifadeleriyle sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına da değinen BTO Başkanı Alpaslan Türkkan, geçmişte muayene ve ilaç sırasında bir gün boyunca beklemeler yaşandığını bugün ise bunun yerini aylar süren ‘sanal kuyruklar’ın aldığını söyledi. Türkkan, ertelenemez bir hak olan sağlık hakkına, erişimin geciktirildiğinin ve engellendiğinin altını çizdi.Hekimlerin isteği ve bilgisi dışında, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 5 dakikada bir muayene randevusu verildiğini aktaran Türkkan, Dünya Sağlık Örgütü’nün muayene süresini 20 dakika olarak açıkladığını da hatırlattı. “Hastalarımızı dinleyecek, muayene edecek zamanımız yok” ifadeleriyle sorunun vahametini ifade eden Türkkan, “Hekimlere dayatılan 5 dakikada hastayla doğru iletişim kurmak, şikâyetlerini dinlemek, muayene etmek, tanı koymak, tedavi düzenlemek bir de bilgileri bilgisayara girmek imkânsızdır” dedi.