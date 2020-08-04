"Sağlık sisteminin çökmesine ramak kaldı, hastanelerde boş yatak yok"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Koronavirus önlemlerinin gevşetilmesinin ardından yeniden yükselen vaka sayıları hakkında uyararak, çok güvendiği bir doktorun kendisine rakamların 10 ile çarpılması gerektiğini, sağlık sisteminin çökmesine ramak kaldığını söylediğini yazdı.







Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında çok güvendiği bir hekimle yaptığı görüşmeye yer verdi.





Koronavirus önlemlerinin gevşetilmesinin ardından yeniden yükselen vaka sayıları hakkında uyarıda bulunan Altaylı, "Çok güvendiğim bir hekimi aradım" diyerek, söz konusu hekimin, kendisine rakamların 10 ile çarpılması gerektiğine, sağlık sisteminin çökmesine ramak kaldığına dikkat çektiğini yazdı.





Altaylı, hekimin kendisine,"Halkımız bu sorumsuzlukla davranmaya devam ederse 15 gün sonra İtalya’da, İspanya’da, Fransa’da gördüğümüz tablolarla karşılaşmaya başlarız" dediğini aktardı.





Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:





Çok güvendiğim bir hekimi aradım. İşin tam göbeğinde olun birini. Aldığım bilgileri aktardım.





“Bildiğin ne?” diye sordum doğal olarak.





“Bildiğim şudur. Nisan, Mayıs ve Haziran baskılarını çok rahat atlatan sağlık sistemimiz zorlanmaya başladı. Daha açık söylemek gerekirse şu anda sağlık sisteminin çökmesine ramak kaldı. Git dolaş bakalım hangi hastanede kaç yatak kaldı, kim hasta kabul edebiliyor bir bak.”





Derin bir nefes aldı.





“Ve daha bayram etkisini görmedik. Halkımız bu sorumsuzlukla davranmaya devam ederse 15 gün sonra İtalya’da, İspanya’da, Fransa’da gördüğümüz tablolarla karşılaşmaya başlarız.”





“Ölü sayılarında mı?”





“Kaç kaybımız olur bilemem. Ama hastane bahçelerinde yatanlar, yollarda devrilenler, evlerde ölüp birkaç gün sonra ulaşılabilenler. Bu olasılık giderek güçleniyor. Şaka değil. İran gibi oluruz. Bak ben ve arkadaşlarım 5 aydır gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir tek hayat kurtarmak için kendimizi riske atıyoruz. Buna karşılık tek beklentimiz halkın da bir maske takması, birbirine çok yaklaşmaması. Bunu bile yapmayan bir millete biz ne yapalım.”