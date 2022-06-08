Sağlık sorunları bulunan Papa Francis görevi bırakacak mı?

2013 yılında sağlık nedenleri ile görevini bırakan Papa 16. Benedict'in istifa etmeden önce, kendisi de 5 ay görevde kaldıktan sonra 1294 yılında istifa eden Papa 5. Celestine’in mezarını ziyaret ettiğini hatırlatan Katolik çevrelere göre, L'Aquila kentine özellikle gidilmesi Papalık görevinden ayrılmanın ciddi bir göstergesi olarak görülüyor.

Papa Francis son olarak ağustos ayında Moğolistan'da bir kiliseye liderlik eden bir İtalyan da dahil olmak üzere 21 yeni kardinal atayacağını duyurmuştu.





Bu 21 kişiden 16'sını 80 yaşın altındaki kardinaller oluşturuyor. Bu din adamları ölümünden veya istifasından sonra Papa’nın halefini seçmek için bir toplantıya girme hakkına sahip olacak.









27 Ağustos'ta Consistory olarak bilinen resmi göreve başlama töreninin ardından Francis’in, 133 kardinal içinden toplamda seçeceği kardinal sayısının 83’e ulaşması, Katolik dünyasının ruhani liderinin halefinin belirlenmesinde de etkili bir konuma yükselecek.





Francis’in, kardinallerin yüzde 63’ünü atayacak olması gelecekteki halefinin belirlenmesi konusunda kendisini etkili bir yere getirecek. Kardinallerin nasıl oy kullanacağının garantisi olmasa da, Francis'in önceliklerini paylaşan bir halefin seçilme şansını da artıracağı tahmin ediliyor.





