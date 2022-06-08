Sağlık sorunları bulunan Papa Francis görevi bırakacak mı?

2013 yılında sağlık nedenleri ile görevini bırakan Papa 16. Benedict'in istifa etmeden önce, kendisi de 5 ay görevde kaldıktan sonra 1294 yılında istifa eden Papa 5. Celestine’in mezarını ziyaret ettiğini hatırlatan Katolik çevrelere göre, L'Aquila kentine özellikle gidilmesi Papalık görevinden ayrılmanın ciddi bir göstergesi olarak görülüyor.
Euronews'in haberine göre İtalyan ve Katolik medyası, sağlık sorunları yüzünden geçen ay bir süre tekerlekli sandalye kullanmak sorunda kalan 85 yaşındaki Papa Francis’in, görevi bırakan Papa Benedict'in yaptığı gibi istifa edeceği haberlerini bir süredir gündeme getiriyor.
Papa Francis son olarak ağustos ayında Moğolistan'da bir kiliseye liderlik eden bir İtalyan da dahil olmak üzere 21 yeni kardinal atayacağını duyurmuştu.
Bu 21 kişiden 16'sını 80 yaşın altındaki kardinaller oluşturuyor. Bu din adamları ölümünden veya istifasından sonra Papa’nın halefini seçmek için bir toplantıya girme hakkına sahip olacak.
27 Ağustos'ta Consistory olarak bilinen resmi göreve başlama töreninin ardından Francis’in, 133 kardinal içinden toplamda seçeceği kardinal sayısının 83’e ulaşması, Katolik dünyasının ruhani liderinin halefinin belirlenmesinde de etkili bir konuma yükselecek.
Francis’in, kardinallerin yüzde 63’ünü atayacak olması gelecekteki halefinin belirlenmesi konusunda kendisini etkili bir yere getirecek. Kardinallerin nasıl oy kullanacağının garantisi olmasa da, Francis'in önceliklerini paylaşan bir halefin seçilme şansını da artıracağı tahmin ediliyor.
İtalyan ve Katolik basını, 27 Ağustos'ta Consistory olarak bilinen törende yeni kardinal seçme girişimini, "Papa Francis’in görevi bırakmak için artık ciddi bir şekilde hazırlık içinde olduğu" şeklinde değerlendiriyor.
Papa Francis, 27 Ağustos’ta yeni kardinal seçimi dışında iki gün süreyle bütün kardinalleri toplayarak, Vatikan yönetiminde özellikle bürokraside yürüttüğü reformlarla ilgili kendilerine bilgi vereceğini duyurmuştu.