Samanyolu Haber /Spor / Sahadan çekilen Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi /09 Nisan 2024 19:48

Sahadan çekilen Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi

Şanlıurfa’da oynanan Süper Kupa finalinde rakibi Galatasaray karşısında sahadan çekilen Sarı lacivertli ekip PFDK’ya sevk edildi.

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Sarı lacivertli ekip, Süper Kupa finalinde sahayı terk ettiği için PFDK’ya sevk edildi.

Bold Medya'da yer alan habere göre rakibi Galatasaray ise “çirkin ve kötü tezahürat” ile “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

FENERBAHÇE’Yİ BEKLEYEN YAPTIRIMLAR

Yönetmelikte yer alan bilgiye göre kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakaya katılmayan kulüp, takip eden sezon Türkiye Kupası’na katılmaktan men edilir.

Bir sonraki sezon şampiyon olsa daha Süper Kupa’da yer alamaz. Ayrıca TFF tarafından Süper Kupa’nın organizasyonu için yapılan masraflar ve organizasyonun iptali nedeniyle TFF’nin karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olacak. Bunlara ek olarak Futbol Disiplin Talimatında yer alan bilgiye göre talimatlara aykırı hareket uyarınca para cezaları ve hak mahrumiyeti cezaları verilebilecek.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hukuk Müşavirliği’nce 09.04.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1-GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “müsabakayı terk etmeleri” nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ’nin aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”
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