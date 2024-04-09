Samanyolu Haber /Gündem / Şırnak'ta bazı bölgeler 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi /09 Nisan 2024 20:32

Şırnak'ta bazı bölgeler 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği, Cudi ve Gabar dağları bölgelerinin 10 Nisan'dan itibaren 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

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Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şırnak Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi ile Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesinde 10 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada, şöyle denildi:

* "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi ile Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 10 Nisan (Dahil) 2024- 24 Nisan (Dahil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir.

* Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır."
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