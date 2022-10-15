Samanyolu Haber /Politika / Sahte seçmen skandalında asıl tehlike: Yazlıktaki yabancılar /15 Ekim 2022 12:34

Sahte seçmen skandalında asıl tehlike: Yazlıktaki yabancılar

Hanelere yazılan sahte seçmenlerin gündeme bomba gibi düştüğü "Evdeki yabancı" skandalı geçtiğimiz hafta gündem oldu. Hanelerinde tanımadığı insanların oturduğunu gören vatandaşlar ikameti olmayan yazlıklarını sorgulayamadığı için endişeli.

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‘Evdeki yabancı' skandalında yeni bir boyut ortaya çıktı. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre vatandaşlar e-devlet üzerinden ikametlerinde yabancı kişi kaydı olup olmadığını sorguluyor ancak yazlıklarında böyle bir durumun olup olmadığını öğrenemiyorlar. Yazlık, dağ ya da bağ evi olup, e-devletten sorgulama yapamayan vatandaşlar endişeli.

GÜVENLİK ALARMI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “Vatandaşlar e-devlet üzerinden edindikleri ‘Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi'nde birden fazla kişinin kendi hanelerine haberleri olmadan kaydedildiğine dikkat çekiyor. Bu skandal bir durumdur” dedi.



İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray da “Seçim güvenliği için bir alarm işareti… Seçmen kütükleri, İçişleri Bakanlığı emrine verildiği için artık seçmen kütükleri de güvenlik açısından sorgulanır halde” diye konuştu.

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyon Başkanı Selami Aykut, “Herkes sorgulasın. Adresinde başka birileri görünüyorsa acil nüfus müdürlüklerine gidip itiraz etsinler. Yarın geç olabilir” dedi.


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