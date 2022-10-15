Madem gündem 'Sansür yasası', işte yandaşın yalan haber geçmişi





İktidar, ‘sansür yasası’nı ‘dezenformasyonla mücadeleyi’ öne sürerek savunuyor. Yasayla oluşturulan ‘sopanın’ seçime giden süreçte Cumhur İttifakı tarafından kendi yanlısı olan medyaya değil, muhalif basına karşı kullanılacağı dile getiriliyor.



Oysa yandaş isimler ve medya kuruluşları dezenformasyon içerikleriyle gündeme gelmişti.



Cumhuriyet'in haberine göre o içeriklerden SADECE BAZILARI şöyle:



İzlediğini iddia etti: Erdoğan, Gezi Direnişi sırasında partisinin grup toplantısında “Çok önemli bir yakınımın gelinini yerlerde sürüklediler” açıklamasını yaptı, sözünü ettiği yakını Zehra Develioğlu, bir gazeteye verdiği röportajda Kabataş’ta, “belden yukarıları çıplak, ellerinde deri eldivenler bulunan 80-100 kişilik grubun, başörtülü olduğu için kendisini dövdüğünü ve üzerine idrarlarını yaptığını” iddia etti. “Görüntüleri izlediğini iddia eden” bir yazar iddiaların yalan olduğu ispatlandıktan sonra gerçeği itiraf etti.



Dokuz yıldır görüntü yok: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi Direnişi sırasında Bezmialem Valide Sultan Camisi’nde içki içildiğini ve görüntülerin ellerinde olduğunu açıkladı. Tüm yandaş basın yayın organları ve yazarlar, günlerce doğruluğu teyit edilmeyen bilgi üzerinden haber yaptı, yazılar yazdı. Erdoğan, “Camide içki içtiler” iddiasını 2020’de yineledi ancak elinde olduğunu iddia ettiği görüntüler yayınlanmadı.



Emekliye 356 gün zam: İktidara yakın bir gazete 2018’de 356 gün boyunca manşetten “Emeklilere zam müjdesi” verdi ancak hiçbiri gerçekleşmedi.



‘Sayaçları PKK’lılar okuyacak’: 2019 yerel seçimleri öncesinde AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, “CHP’li aday kazanırsa Ankara’da su sayaçlarını PKK’lilerin ve militanların okuyacağını” iddia etti. Yandaş gazeteler “PKK’liler sayaç okuyacak” manşetleri attı ancak Ankara’da böyle bir durum yaşanmadı.



‘Kandil sloganı atıldı’: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP mitinginde “Her yer Kandil her yer direniş” sloganları atıldığını söyledi, yandaş TV’lerin temsilcileri bunun doğru olduğuna ilişkin demeçler verdi. Söz konusu iddiayı kimse ispatlayamadı.



‘Seçme yaşını biz düşürdük’: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçme ve seçilme yaşını 18’e AKP’nin indirdiğini söyledi. İktidara yakın haber sitelerinde Erdoğan’ın sözleri manşetlerde kaldı.



Kendi dönemini paylaştı: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mayıs 2022’de yaşanan sel felaketinde sosyal medya hesabından “Mansur Yavaş’ın eseri” sözleriyle selde mahsur kalan yurttaşların ve araçların görüntülerini paylaştı. Görüntülerin 16 Haziran 2011’e ait olduğu ortaya çıktı.



‘Cenaze aracında uyuşturucu’: Adana’da İBB’nin cenaze nakil aracında 144.5 kilo esrar bulundu. Aracın, AKP dönemindeki ihaleyi kazanan ve Albayrak ailesinin damadı Adem Altunsoy’un Platform Turizm Taşımacılık Şirketi’ne ait olduğu ve araçtakilerin de şirket elemanı olduğu ortaya çıktı. Albayrak ailesine ait gazete; gerçeğin ortaya çıkmasından sonra “İBB aracında uyuşturucu ele geçirildi” şeklindeki paylaşımını sildi ve haberin başlığı ile içeriğini, aracın kime ait olduğunu belirtmeyecek şekilde güncelledi.