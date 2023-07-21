Samanyolu Haber /Gündem / Sahte vize şebekesinden 100 milyon TL’lik vurgun /21 Temmuz 2023 22:25

Sahte vize şebekesinden 100 milyon TL’lik vurgun

İzmir merkezli 7 ilde, sahte vize şebekesine yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda, önceden kimlikleri belirlenen 77 kişiden 65'i yakalandı. Şüphelilerin, vize başvurularını kabul etmeye yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla ‘vize işlem ücreti” adı altında ülke genelinde 2 bin 12 kişiden yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, vize başvurularını kabul etmeye yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla ‘vize işlem ücreti' adı altında para talep eden ve ülke genelinde 2 bin 12 kişiden yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağlayan 77 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonda 65 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda nakit para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

Adresylerinde bulunamayan 12 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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