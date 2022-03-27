Samanyolu Haber /Gündem / Şakkadanak Necmettin: Hazine'nin kasası taşıyor, piyasada bayram havası var /27 Mart 2022 10:31

Şakkadanak Necmettin: Hazine'nin kasası taşıyor, piyasada bayram havası var

Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, kaleme aldığı yazısında mevcut ekonomiye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Batırel'in iddiasına göre Türkiye ekonomisi destan yazıyor, piyasalarda bayram havası var.

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Daha önce ekonomist Prof. Özgür Demirtaş ile çıktığı televizyon programında “Merkez Bankası’nın yerinde olsam şak diye doları satarım” sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel bugünkü yazısında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

 "BÖLGE EKONOMİSİNDE PAYLAMA YAŞANACAK"

Kur Korumalı Mevduat sisteminin döviz baskısından kurtardığını belirten Necmettin Batırel, "Konut, turistik tesis, havalimanı, demir yolu, kara yolu, alışveriş merkezi ve enerji alanlarında tam 130 milyar dolar değerindeki dev projeler hayata geçiyor. Yüzümüzün akı göz bebeğimiz Çanakkale Köprüsü ile bölge ekonomisinde patlama yaşanacak. Enflasyonu bahane ederek Ramazan-ı şerif öncesi et, un ve şekerde oynanan oyunlar anında durduruldu.” dedi.

 "Piyasalarda bayram havası var" diyen yandaş Necmettin Batırel, şöyle devam etti:

 "Ülkenin ambarları ağzına kadar ürün dolu. Hazinenin kasası taşıyor. Bütçemiz fazla veriyor. Marketlerde ne ararsan var. Evet fiyatlar pahalı ama vatandaşım çalışıyor, kazanıyor, harcıyabiliyor. İstikrarlı büyüme potasındayız... Peki biz bu nimetlere nasıl kavuştuk? Lütfu ilahi kalbinde Allah korkusu ve vatan aşkı olan bir liderle. Buna inan, gerisi yalan…

 'TÜRKİYE EKONOMİDE DESTAN YAZIYIOR'

 Bu resme dikkatle bakın! NATO liderler zirvesinde çekilen fotoğraf, hiçbir yoruma gerek kalmadan tüm gerçeği olduğu gibi ortaya koyuyor. Türkiye ABD ve İngiltere ile birlikte en ön safta. İtalya, Fransa, Yunanistan arkada... En sağ başta bu tablonun mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Bize ne kadar değer verdiklerini görüyorsunuz değil mi? Niye? Çünkü Türkiye bölgesel güç oldu. Çünkü Türkiye savunma sanayiinde devrim yaptı. Çünkü Türkiye hiçbir ülkenin cesaret edemediği Ukrayna Rusya arasında ara buluculuk yaptı... Çünkü Türkiye Avrupa’ya enerji köprüsü oldu.. Çünkü Türkiye ekonomide destan yazıyor…"
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