Samanyolu Haber /Dünya / Saksonya-Anhalt seçiminde AFD beklediği çıkışı yapamadı /07 Haziran 2021 13:37

Saksonya-Anhalt seçiminde AFD beklediği çıkışı yapamadı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan kritik yerel seçimde Angela Merkel'in Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi(CDU), aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi'ni(AfD) geçmeyi başardı.

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Eylülde yapılacak ve 16 yıllık Merkel dönemini kapayacak genel seçime aylar kala oylama, iki parti için de önemli bir sınav olarak görülüyordu.

Başbakan adayı olarak da yarışacak Armin Laschet liderliğinde seçime giren CDU, oylarını 2017'ye kıyasla yaklaşık 7 puan artırarak Saksonya-Anhalt'ta yüzde 37 ile birinci parti oldu.  Eyalet lideri Reiner Haseloff sonuçlarla ilgili ARD'ye açıklamalarda bulunurken, "Seçmen aşırı sağa açıkça çizgisini çekti" dedi.

Bazı anketler milliyetçi AfD'nin birinci parti olma ihtimali bulunduğunu ortaya koysa da aşırı sağcılar  yaklaşık 2 puan gerileyerek yüzde 20.8 ile ikinci parti oldu.

Bahar aylarında yapılan eyalet seçimlerinde hayal kırıklıkları yaşayan CDU'nun Saksonya-Anhalt'taki zaferi Der Spiegel tarafından "geri dönüş" olarak nitelendirildi. Laschet, hiçbir şekilde AfD ile koalisyon kurmayacaklarını duyurmuştu.

2.2 milyon nüfuslu Saksonya-Anhalt'ın sonuçları ülkenin geneline denk olarak görülmüyor. Eyalette AfD'nin ülke geneline kıyasla çok daha fazla destekçisi bulunuyor.
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