Samanyolu Haber /Gündem / Salgına rağmen yüzde 2,3 büyüdü /18 Ocak 2021 10:02

Salgına rağmen yüzde 2,3 büyüdü

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında Amerika'dan Japonya'ya pek çok ülke küçülürken, Çin ekonomisi yüzde 2,3 oranında büyüdü.

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Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) yayımladığı verilere göre, Çin'in gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) geçen yıl 101,60 trilyon yuana (15,68 trilyon dolar) yükseldi.

Ekonomisi 2020 yılının tamamında yüzde 2,3 büyüyen Çin, ekim-aralık arasına denk gelen 2020'nin son çeyreğinde ise önceki yılın aynı çeyrek dönemine kıyasla yüzde 6,5 büyüdü.

2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 6,8 küçülen Çin ekonomisi son 3 çeyrek dönemdir büyüme kat etti.

1974'TEN BERİ EN DÜŞÜK BÜYÜME ORANI

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisi dolayısıyla Çin'in 1974'ten beri yıllık en yavaş ekonomik büyümeyi sergilediği kaydediliyor.

GSYH 2019'da 99,09 trilyon yuan (yaklaşık 14 trilyon 380 milyar dolar) olarak gerçekleşmişti.

Verilere göre yıllık büyüme oranları 2019'da yüzde 6,1, 2018'de 6,6, 2017'de 6,9, 2016'da ise yüzde 6,7 olmuştu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2020'de Çin'in yüzde 1,9 oranında büyüyeceğini tahmin etmişti. 

2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yüzde 4,5, Almanya yüzde 5 küçülmüştü. 
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