Uçaktan iner inmez tutuklandı

Navalny'nin inişi öncesi muhalif lideri karşılamaya gelen destekçilerinden bazıları da Vnukovo havalimanında gözaltına alınmıştı. Kalabalık burada beklerken Navalny'i taşıyan uçak Şeremetyevo Havaalanına indi.







Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhaliflerinden biri olan Navalny, Berlin'de uçağa bindiği sırada gazetecilere "Harika hissediyorum, sonunda memleketime dönüyorum," ifadelerini kullandı.





Hafta başında Moskova hapishane yönetiminin ülkeye döndüğünde tutuklanması için her şeyi yapacaklarını açıklamasından bir gün sonra Navalny geri dönme kararı aldığını açıklamıştı. Hapishane yönetimi Navalny'yi 2014'te aldığı ve ertelenen cezasının şartlarını ihlal etmekle suçluyor. Navalny ise davanın uydurma olduğunu savunuyor.





Eylül ayındaki parlamento seçimlerinde seçilmeyi umut eden Navalny 3 ayrı adli dava ile de karşı karşıya. Navalny bu davaların da politik amaçlarla açıldığını belirtiyor.





Navalny'nin zehirlenmesi





Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalny'nin uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalny’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalny, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.





Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül 2020'de Navalny'nin sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.





Seibert, 14 Eylül 2020'de de Navalny'nin zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.





Charite Hastanesi 7 Eylül 2020'de, Navalny'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.





Navalny'nin ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalny'nin Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.





Aleksey Navalny, 23 Eylül 2020'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.





Navalny kimdir?





Rus muhalif aktivist Navalny, ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle biliniyor.





"Aleksey Navalny" ve "Navalny Live" Youtube kanalını yöneten Navalny, Kremlin yönetimine karşı protesto gösterileri düzenlemesi nedeniyle sık sık hapis cezasına çarptırılmıştı.





Yolsuzlukla Mücadele Vakfını 2011’de kuran Navalny, "Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Yevgeniy Prigojin’in yemek şirketinin hizmet verdiği okullarda, öğrencileri hastalandırdığını iddia etmişti.





Navalny, Prigojin'in kendisine, vakfa ve vakfın avukatı Lubov Sobol'e yönelik toplam 88 milyon rublelik (yaklaşık 1 milyon 240 bin dolar) dava açması nedeniyle vakfını kapatma kararı aldığını bildirmişti.





Moskova belediye başkanlığı seçimlerinde, 2013'te Halkın Özgürlüğü Partisi (PARNAS) tarafından desteklenen Navalny, mevcut Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'e karşı seçimleri kaybetmişti.





Navalny'nin Rusya'da 2018'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde adaylığı, sabıka kaydı gerekçesiyle Rusya Merkez Seçim Komisyonunca kaydedilmemişti.





Navalny, 2012'de Time Dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak kabul edilmişti.