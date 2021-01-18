Gasp ettikleri 4 şirketi daha satacaklar

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) eski İstanbul Beyoğlu belediye meclis üyesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkan Muhiddin Gülal haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığı hâlde el konulan 803 şirketten dördünü daha satacaklarını söyledi.





Gülal, "2021’de Aynes Gıda (Süt), Alfemo Mobilya, Aker Tekstil (Eşarp), MarkAntalya Alışveriş Merkezi ve Central Hospital’in satışı düşünülüyor." dedi.





AKP'ye yakın bir grup gazeteci ile bir araya gelen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Naksan Plastik ve Royal Halı’ya talep gelmediği için satış ihalesini ertelediklerini belirtti.





TMSF BAŞKANI: KESİNLEŞEN KARAR YOK





Gülal, "Erciyes Anadolu Holding (Boydak) ve Koza Altın gibi büyüyen, kâr eden şirketlerin ise hukuki süreci tamamlanmadan satışı mümkün değil." sözleri ile el konulan şirketlerin mülkiyetinin esas sahiplerinde olduğunu itiraf etti.





TMSF Başkanı Muhiddin Gülal (sağda) "Şirketlerin mülkiyeti sahiplerinde." diyerek Hizmet Hareketi'ne yakın şirketlerin AKP tarafından nasıl gasp edildiğini itiraf etti.

"Darbe girişiminden bu yana 4,5 yıl oldu. Kesinleşen karar yok." diyen Gülal, "Yargıtay aşamasında olanlar var, istinaf aşamasında olanlar var. Birtakım sebeplerden dolayı hiç davası açılmayanlar var. En hızlı şekilde bu kararların çıkmasını ümit ediyorum. Müsadere kararı çıkanlar var. Kararlar kesinleşince bu şirketler devlete geçecek. Bizim de hareket alanımız genişleyecek.” diye konuştu.





Akın İpek'e ait Koza Altın’ın devlete geçmesi durumunda Türkiye Varlık Fonu’na devredilebileceğini söyleyen Gülal, “Bu bir ihtimal. Halka arz çalışması yapabileceğimiz şirketler de var.” dedi.







"BU ŞİRKETLERİ İADE ETMEYECEĞİZ"





803 şirketin mülkiyet hakkının asıl sahiplerinde olduğunu itiraf eden Gülal şunları dile getirdi: "Çok net olarak ifade edeyim: Bu şirketlerin hukuk reformuyla iade edilmesi söz konusu değil. Hukuki süreçler kesinleşmediği için mülkiyet hakkı hâlâ eski sahiplerinde. Büyük grupların tamamında müsadere kararı verildi. Onandığı andan itibaren bu mülkiyet sorunu ortadan kalkacak. Hisseler Hazineye devrolunacak ve mülkiyet, eski sahiplerinde değil devletimizde olacak.” ifadelerini kullandı.