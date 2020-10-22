Samanyolu Haber /Gündem / Salgında Fransa ve İspanya 1 milyon sayısını geçti /22 Ekim 2020 09:24

Salgında Fransa ve İspanya 1 milyon sayısını geçti

Fransa ve İspanya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1 milyonun üzerine çıktı.

SHABER3.COM

İspanya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte yaklaşık 17 bin daha artmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyonun üzerine çıktı.

Çarşamba günü açıklanan verilere göre İspanya'da koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı nedeniyle 24 saatte 156 kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısı da bir gün içinde 16 bin 973 arttı.

Ülkede ilk vaka 31 Ocak'ta görülmüştü. Son verilerle birlikte koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 5 bin 295'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesi, Fransa'da tespit edilen vaka sayısının da 1 milyonu geçtiği bilgisini paylaştı. Ülkede  toplam vaka sayısı 1 milyon 369'a ulaştı ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 34 bin 75 oldu.
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