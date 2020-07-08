Samanyolu Haber /Dünya / Samoalı adam, hapis cezası bittiği halde 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki /08 Temmuz 2020 09:28

Samoalı adam, hapis cezası bittiği halde 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki

Samoalı adam, hapis cezası bittiği halde 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki

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Okyanus Ülkesi Samoa'da 2008'de cezaevine giren Sio Agafili'ye verilen iki cezanın eş zamanlı olarak çekildiği fark edilmeyince Agafili cezası bitmesine rağmen 5 yıl daha cezaevinde kaldı.

45 yaşındaki Sio Afagili'nin normal şartlarda 2015'in Aralık ayında tahliye edilmesi gerekiyordu. Agafili, bu sene başka bir konu için mahkemeye gittiğinde hakim hatayı fark etti.

Üç çocuk babası olan Agafili, Samoa Observer'a verdiği röportajda, "Kimse bana hapis cezamın ne zaman biteceğini söylemedi ki" dedi.

"Parmaklıklar arkasında günleri takip etmeyi bıraktım" diyen Agafili, "Ne zaman çıkacağım hakkında pek bir şey hatırlamıyordum. Sadece cezamı çekmem gerektiğini biliyordum" ifadelerini kullandı.

Agafili ilk olarak 2008'in Kasım ayında hırsızlıktan suçlu bulunmuş ve 7 yıl hapis cezasına çaptırılmıştı. Samoalı adam iki ay sonra başka bir hırsızlık davasında da suçlu bulundu ve 5 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Samoa yasalarına göre Agafili'nin bu iki cezayı aynı anda çekmesi ve 2015'in Aralık ayında serbest bırakılması gerekiyordu.
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