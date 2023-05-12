Samanyolu Haber /Gündem / Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'dan alınıyor mu? /12 Mayıs 2023 09:51

Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'dan alınıyor mu?

İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali bir kez daha mı tehlikeye girdi? UEFA'nın seçimlerde yaşanabilecek gerginlikleri öne sürerek Portekiz Futbol Federasyonu'yla görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi.

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İstanbul, 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor. Final maçı için İstanbul'da hazırlıklar sürerken İngiliz basınından gündem olacak bir iddia geldi.

Daily Mail gazetesi UEFA'nın 14 Mayıs seçimlerinde yaşanabilecek gerginlikleri öne sürerek finalin Portekiz'e alınması için görüşmeler yürüttüğünü iddia etti.

İddiaya göre UEFA yetkilileri, Portekiz Futbol Federasyonu'yla finalin Estadio da Luz'da oynanması için görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu ikinci iddia!
Geçtiğimiz hafta Independent'ta yer alan haberde de UEFA'nın, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimden dolayı ortaya çıkabilecek karışıklıkları göz önünde bulundurarak, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan tekrar alınmasına dair planlar yaptığı iddia edilmişti. Haberde, UEFA'nın bu konu hakkında endişeleri olduğu da vurgulanmıştı.

Daha önce iki kez iptal edilmişti
2019-20 yılında İstanbul'da oynanması planlanan final, pandemi sebebiyle alınmış, Portekiz'in Lizbon şehrinde oynanmıştı. 1 yıl sonra yine İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, Türkiye'nin İngiliz hükümetinin Covid kırmızı listesinde bulunması sebebiyle yine Portekiz'e ancak bu kez Porto şehrinde yapılmıştı.
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