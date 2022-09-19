Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi finali kıta değiştiriyor /19 Eylül 2022 09:47

Şampiyonlar Ligi finali kıta değiştiriyor

UEFA, futbola artan ilgi ve reklam pazarının büyüklüğü nedeniyle önümüzdeki yıllarda birkaç finali ABD'de oynatmayı planlıyor.

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Avrupa futbolunun 1 numaralı kupası Şampiyonlar Ligi, Amerika’ya açılıyor. Avrupa futbolunun en iyi kulüplerinin mücadelesine sahne olan Şampiyonlar Ligi’nde final bu yıl İstanbul’da düzenlenecek ve maç Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen İstanbul’un ev sahipliği sonrasında UEFA, gözünü ABD’ye dikti.

Hem büyük statlar hem de futbola artan ilgi nedeniyle ABD’den büyük gelir bekleyen UEFA, sezon başlarında Avrupa devlerinin hazırlık maçlarının bile bu kadar gelir getirmesinin ardından harekete geçti.

Avrupa Kulüpler Birliği önümüzdeki günlerde İstanbul’da yapılacak toplantıda ABD’de final oynanması ihtimalini görüşecek.

2026 Dünya Kupası’nın ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyecek olması UEFA’nın iştahını daha da arttırıyor.

Öte yandan Real Madrid’in katılacağı Dünya Kulüpler Kupası’nın da İspanyol devinin birçok taraftarı olduğu ABD’de olması planlanıyor.
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