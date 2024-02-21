Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu: Inter evinde Atletico Madrid'i mağlup etti /21 Şubat 2024 01:35

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu: Inter evinde Atletico Madrid'i mağlup etti

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'i mağlup etti.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu, iki maçla devam etti.

Son finalist İtalyan temsilsici Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği maçta, sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti. Düşük tempoda oynanan ve pozisyon açısında kısır geçen karşılaşmada tek golü 79. dakikada Marko Arnautovic kaydetti.

Gecenin diğer maçında ise Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldı. Borussia Dortmund, 24. dakikada Donyell Malen'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip, 56. dakikada Luuk de Jong'un penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, 82. dakikada Donyell Malen'in yerine oyuna girdi.

İki karşılaşmanın rövanşları 13 Mart'ta oynanacak. Turu geçen takım, adını Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yazdıracak.
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