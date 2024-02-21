Samanyolu Haber /Gündem / 'Murat Kurum'la anlaştı' denilen İBB Haber, İmamoğlu'na bayrak açtı: /21 Şubat 2024 01:45

'Murat Kurum'la anlaştı' denilen İBB Haber, İmamoğlu'na bayrak açtı:

AKP'yle anlaştığı ileri sürülen İBB Haber, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bayrak açtı ve bugüne dek destekledikleri isim için "Bundan sonra bizim için sadece bir adaydır" ifadesini kullandı. Hesabın açıklamasında CHP'ye yönelik çeşitli suçlamalar yer aldı.

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Bugüne dek CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu destekledikleri paylaşımlarla bilinen İBB Haber ve Büyükşehir Çalışıyor adlı Twitter hesaplarının AKP adayı Murat Kurum'un ekibiyle çalışmaya başladığı ileri sürüldü.

Gazeteci Altan Sancar, söz konusu hesapların yöneticisi Ümit Kaya'nın yüksek miktarda para karşılığında anlaştığı iddiasını paylaştı.

İBB Haber'in son gönderisinde İETT'yi hedef aldığı ve bağlantılı diğer sayfaların da bunu takipçileriyle paylaştıkları görüldü.

İBB Haber'den yapılan açıklamada ise taraf değişikliğine gerekçe olarak 'parti içi çekişmeler' ve 'koltuk kavgaları' gibi söylentiler gösterildi. Mesajda şunlar kaydedildi:

"İBB Haber, Eylül 2019’dan bugüne İstanbul’un sorunlarını ve umutlarını hak, hukuk ve adalet temelinde dile getirmeyi ilke edinmiş bir haber kanalıdır. Bugüne dek zor koşullarda nöbetini tuttuğumuz bu kavramların içi, karanlık ve organize bir koltuk sevdası yapılanması tarafından -adeta yemin edilmişçesine- boşaltılmaya başlanmıştır. Bunun en önemli örneğini Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı’nda yaşadık.

'İSTANBUL'UN KAYNAKLARINI ADETA BİR AHTAPOT GİBİ SARAN ZİHNİYET'

İBB Haber olarak bu süreçte parti içi çekişmelerin ve koltuk kavgalarının bir parçası haline getirilmek istensek de buna izin vermedik. Genel başkan değişimi sonrasında ise kamuoyunun gözü önünde Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik kesintisiz devam eden organize itibar suikastine üzüntüyle şahitlik ettik. İstanbul’un kaynaklarını adeta bir ahtapot gibi saran, kendilerine biat etmeyen herkese karşı öfke kusan zihniyet bizim şahsımıza karşı bir güvenlik tehdidi olmakla beraber bizden çok daha önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne büyük bir tehdit haline gelmiştir.

'EKREM İMAMOĞLU BUNDAN SONRA BİZİM İÇİN ADAYLARDAN SADECE BİRİDİR'

İBB Haber olarak İstanbul’u saran bu organize kötülükten uzak olduğumuzu sizlere bildirmek isteriz. Sayın Ekrem İmamoğlu bundan sonra bizim için İBB adaylarından sadece biridir. Anlamı ve manası bu kadardır. Bundan sonraki süreçte mücadelemiz adeta bir adalet yürüyüşü bir adalet arayışı olarak devam edecektir."
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