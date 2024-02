Prens William'dan çarpıcı Gazze çıkışı

Prens William'ın sesini yükseltmesi ne anlama geliyor?

İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinin siyasi tartışmaların içine çekilmekten çekindikleri için Gazze gibi yüksek gerilimli konularda yorum yapmaları alışılmış bir durum değil.

İngiltere'de Galler Prensi William, Gazze'deki çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulundu.Kensington Sarayı'ndaki ofisinden Prens William adına yapılan açıklamada, "Bazen kalıcı barışın önemi ancak insanların çektiği acıların büyüklüğü ile anlaşılır. En karanlık anlarda bile umutsuzluğa boyun eğmemeliyiz. Daha aydınlık bir geleceğin bulunacağı umuduna tutunmaya devam ediyorum ve bundan da vazgeçmeyeceğim." denildi.Gazze'de binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirten Prens William, "Ben de birçokları gibi çatışmaların bir an önce sona ermesini istiyorum. Gazze Şeridi'ne insani yardımların artırılmasına ihtiyaç var. Yardımların ulaşması ve esirlerin serbest bırakılması kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.Bununla birlikte İngiltere tahtının varisi, ateşkes çağrısında bulunmaktan kaçındı.Ancak analistlere göre, Prens William dikkatli bir dil kullandı ve taraf tutmak yerine 'evrensel insani değerlere' odaklandı.Açıklamasında, 7 Ekim'den bu yana yaşanan "korkunç insani maliyete" ve "Gazze'ye insani desteğin arttırılmasına duyulan acil ihtiyaca" dikkat çekti.Keza Prens, "diğer birçok kişi gibi kendisinin de çatışmaların bir an önce sona ermesini" istediğini aktardı.Öte yandan Prens William'ın bölgede çalışan yardım görevlileriyle bir araya gelmeyi ve bir sinagogda antisemitizme karşı kampanya yürüten farklı inançlara mensup gençlerle bir tartışma programına katılmayı planladığı belirtiliyor.Prens William, babasına kanser teşhisi konulmasından bu yana daha belirgin bir rol üstlendi. Kral Charles, programlarının çoğunu iptal etti ve kendini ofis işleriyle sınırladı.