Samanyolu Haber /Dünya / Prens William'dan çarpıcı Gazze çıkışı /21 Şubat 2024 08:55

Prens William'dan çarpıcı Gazze çıkışı

Gazze'de binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirten İngiltere tahtının varisi Prens William, "Ben de birçokları gibi çatışmaların bir an önce sona ermesini istiyorum. Gazze Şeridi'ne insani yardımların artırılmasına ihtiyaç var." açıklamasında bulundu.

SHABER3.COM

İngiltere'de Galler Prensi William, Gazze'deki çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Kensington Sarayı'ndaki ofisinden Prens William adına yapılan açıklamada, "Bazen kalıcı barışın önemi ancak insanların çektiği acıların büyüklüğü ile anlaşılır. En karanlık anlarda bile umutsuzluğa boyun eğmemeliyiz. Daha aydınlık bir geleceğin bulunacağı umuduna tutunmaya devam ediyorum ve bundan da vazgeçmeyeceğim." denildi.

Gazze'de binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirten Prens William, "Ben de birçokları gibi çatışmaların bir an önce sona ermesini istiyorum. Gazze Şeridi'ne insani yardımların artırılmasına ihtiyaç var. Yardımların ulaşması ve esirlerin serbest bırakılması kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte İngiltere tahtının varisi, ateşkes çağrısında bulunmaktan kaçındı.

Prens William'ın sesini yükseltmesi ne anlama geliyor?

İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinin siyasi tartışmaların içine çekilmekten çekindikleri için Gazze gibi yüksek gerilimli konularda yorum yapmaları alışılmış bir durum değil.

Ancak analistlere göre, Prens William dikkatli bir dil kullandı ve taraf tutmak yerine 'evrensel insani değerlere' odaklandı.

Açıklamasında, 7 Ekim'den bu yana yaşanan "korkunç insani maliyete" ve "Gazze'ye insani desteğin arttırılmasına duyulan acil ihtiyaca" dikkat çekti.

Keza Prens, "diğer birçok kişi gibi kendisinin de çatışmaların bir an önce sona ermesini" istediğini aktardı.

Öte yandan Prens William'ın bölgede çalışan yardım görevlileriyle bir araya gelmeyi ve bir sinagogda antisemitizme karşı kampanya yürüten farklı inançlara mensup gençlerle bir tartışma programına katılmayı planladığı belirtiliyor.

Prens William, babasına kanser teşhisi konulmasından bu yana daha belirgin bir rol üstlendi. Kral Charles, programlarının çoğunu iptal etti ve kendini ofis işleriyle sınırladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Prens William'dan çarpıcı Gazze çıkışı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:52:47