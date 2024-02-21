İsrail'in yeni saldırı başlattığı Gazze'de skandal görüntüler













İsrail ordu radyosunun haberinde, ordunun dün gece Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattığı belirtildi.Haberde, birkaç hafta sürmesi beklenen saldırılarda Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı ifade edildi.Hamas'tan konuya ilişkin açıklama yapılmazken, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Zeytun Mahallesi'nin güneyinde İsrail Merkava tanklarından birini Yasin 105 füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.Açlığın kol gezdiği Gazze'nin kuzeyinde binlerce Filistinli bu sabah yeniden yerlerinden edildi.İsrail kara güçlerinin Zeytun Mahallesi'ndeki bazı bölgelere yeniden girmesi nedeniyle binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.Ellerindeki birkaç poşet ile Filistinliler, Zeytun Mahallesi'nden daha önce İsrail'in baskınına uğrayan Şifa Hastanesi'ne doğru yola koyuldu.Yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmını kadın ve çocukların oluşturması dikkati çekti. Kimisi eşek arabası, kimisi bisikletle birkaç parça eşyasını taşımaya çalıştı.Büyük kısmının ise araç bulunmaması nedeniyle yaya olarak bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı görüldü. Hasta ve yaşlı olanlar ise İsrail'in tahrip ettiği sokaklarda yakınlarınca tekerlekli sandalyeyle bölgeden taşınmaya çalışıldı.Filistinlilerin geçtiği sokaklarda, İsrail saldırıları nedeniyle oluşan yıkımın boyutları dikkati çekti.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu sabah X platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde yaşayan Filistinlilerden yerlerini terk etmelerini istemişti.İsrail'in saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.Filistinlilerin büyük bir bölümü, İsrail'in saldırıları nedeniyle birçok kez yer değiştirmek zorunda kaldı.Sosyal medya platformlarında yayınlanan bir videoda, İsrail askerlerinin Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okulda alıkoyduğu yüzlerce Filistinlinin elbiselerini çıkardığı görülüyor.Videoda, Gazze Şehri'nde UNRWA'ya ait Selahaddin Ortaokulu'nun avlusunda İsrail ordu güçleri tarafından alıkonulan erkeklerin, kıyafetleri çıkarılmış, elleri havada yerde oturması göze çarpıyor.Sosyal medyada paylaşılan ve bir İsrail askerinin çektiği videonun çekim tarihine ilişkin bilgi edinilemedi.İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze’deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının ülkesi için “en önemli şey olmadığını” belirtti.Smotrich, İsrail devlet televizyonu KAN’a yaptığı açıklamada, Gazze’deki İsrailli esirlerle ilgili açıklamada bulundu.“Esirlerin, İsrail’in endişe etmesi gereken en önemli şey olmadığını” kaydeden Smotrich, İsrail için en önemli şeyin “Hamas’ı yok etmek olduğunu” vurguladı.Smotrich, “Neden bunu bir yarışma haline getirelim? Şu an önemli olan nedir? Hamas’ı yok etmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.Esirlerin serbest bırakılması çabasının önemli olduğunu aktaran Smotrich, “Ancak ‘bedeli ne olursa olsun’ sözünün sorunlu olduğunu anlamanız lazım.” ifadelerine yer verdi.İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, esirlerin geri dönüşünü “en acil şey” diye niteleyerek, bunun sadece “amaçları olmadığı ve aynı zamanda da ahlaki zorunluluk olduğu” açıklamasında bulundu.İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid de X platformundan yaptığı paylaşımda, “Smotrich’in kaçırılanların ailelerine yönelik saldırısı ahlaki bir rezalet.” diye tepki verdi.Lapid, “Kalpsiz insanlar İsrail devletini uçuruma sürüklemeye devam edemezler.” ifadelerini kullandı.UNRWA’nın X sosyal medya hesabından İsrail’in abluka altına aldığı Gazze’de yardım faaliyetlerini engellemesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.Paylaşımda, bu yılın başından bu yana İsrail’in, UNRWA ve insani yardım ortaklarının Gazze’in kuzeyine yönelik yardım ulaştırma ve değerlendirme yapma çalışmalarının yüzde 51’ini engellediği belirtildi.Ayrıca, Gazze’nin kuzeyinde “gıda güvensizliğinin de son derece kritik bir aşamaya ulaştığı” uyarısı yapıldı.İsrail 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 Filistinli yaralandı.Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.