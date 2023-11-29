Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları /29 Kasım 2023 09:27

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde Barcelona, Borussia Dortmund, Atletico Madrid ve Lazio, son 16'ya kalmayı garantiledi.

SHABER3.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 5. haftası bugün oynanan maçlarla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının 5. haftasında, E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı.

HAALAND'DAN REKOR GELDİ

Turnuvanın son şampiyonu Manchester City, Lois Openda'nın golleriyle ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı Leipzig maçını Erling Haaland, Philip Foden ve Julian Alvarez'in golleriyle 3-2 kazanmasını bildi.

Kariyerinin 35. Şampiyonlar Ligi maçında 40. golünü atan Norveçli yıldız Haaland, turnuva tarihinde 40 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu. Önceki rekor, 45 maçta 40 gol atan Ruud van Nistelrooy'a aitti.

DORTMUND SON 16 BİLETİNİ KAPTI

F Grubu mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Milan'ı 3-1 mağlup ederek son 16 turu biletini aldı. Konuk ekibin gollerini Marco Reus (penaltı), Jamie Bynoe-Gittens ve Karim Adeyemi atarken, ev sahibi takımın tek golü Samuel Chukwueze'den geldi.

Grubun diğer maçında ise Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı. İngiliz ekibinin golünü Alexander Isak, Paris temsilcisinin golünü ise Kylian Mbappe kaydetti.

Bu grupta lider Borussia Dortmund'un 10, PSG'nin 7, Newcastle United ve Milan'ın 5'er puanı bulunuyor.

H Grubu'nda sahasında Porto'yu 2-1 mağlup eden Barcelona, son 16 turuna çıkmayı garantileyen bir diğer takım oldu.

E Grubu'nda da maçlarını kazanan Atletico Madrid ve Lazio, tur atladı.

GECENİN SONUÇLARI

Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya): 2-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika): 1-0

Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-3

Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya): 1-3

Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere): 1-1

Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz): 2-1

Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0

Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya): 3-2
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