Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna istihbarat başkanının eşinin zehirlendi /29 Kasım 2023 09:20

Ukrayna istihbarat başkanının eşinin zehirlendi

Ukrayna'nın askeri istihbarat sözcüsü, BBC Ukraynaca Servisi’ne yaptığı açıklamada, Ukrayna istihbarat şefi Korgeneral Kyrylo Budanov'un eşi Marianna Budanova'nın ağır metallerle zehirlendiğini söyledi.

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Andriy Yusov, diğer bazı kurum çalışanlarının da hafif zehirlenme belirtileri gösterdiğini kaydetti. Bu belirtilerin kaç kişide görüldüğüne dair bilgi vermedi.

Ukrayna medyasındaki haberlerde, iddiaya konu olan saldırının arkasında Rusya'nın olup olmadığı belirtilmedi.

General Budanov'un hedef alınabileceğine dair herhangi bir işaret de yoktu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nı (DIU) yöneten Kyrylo Budanov, Moskova'nın Şubat 2022'deki geniş çaplı işgalinin ardından Rus kuvvetlerine karşı büyük askeri operasyonların planlanmasında ve bazen uygulanmasında kilit bir rol oynadı.

Ukraynalı bir istihbarat kaynağı daha önce BBC'ye Budanova'nın rahatsızlandıktan sonra hastanede tedavi altına alındığını söylemişti.

Zehirlenme iddiasını ilk bildiren haber sitesi Babel, Budanova'nın "uzun bir süre" kendini iyi hissetmemesinin ardından hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Ukrayna istihbaratındaki kaynaklarına atıfta bulunan Babel, Budanova'nın tedavi sürecinin sonuna geldiğini ve bundan sonra doktorlar tarafından takip edileceğini söyledi.

Budanova'nın zehirlenmesinde şüphelenilen ağır metalin türü hakkında herhangi bir ayrıntı verilmedi. Ancak adı açıklanmayan yetkili, maddelerin "günlük yaşamda veya askeri operasyonlarda hiçbir şekilde kullanılmadığını" belirtti.

Ukrainska Pravda Gazetesi daha sonra kendi kaynaklarının, zehirlenmenin testlerden sonra doğrulandığını söylediğini aktardı.

Habere göre Budanova’nın yemeğine büyük olasılıkla zehir katıldı, ancak tedavi sürecini tamamladıktan sonra artık kendini “daha iyi hissediyor.”

Ukrayna merkezli Unian Haber Ajansı da bir kaynağının Budanova'nın Ukrayna'daki bir hastanede tedavi gördüğünü söylediğini aktardı.

1993 yılında Kiev'de doğan Budanova, psikoloji yüksek lisansı yaptı. Daha sonra Kiev Belediye Başkanı'nın danışmanı olarak işe girdi ve böylece siyasete atıldı.

2022'de Elle dergisine, 2015-2017'de Kiev'deki askeri hastanede gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

Eylül ayında 37 yaşındaki Korgeneral Budanov, War Zone internet sitesine, Şubat 2022'deki işgalden bu yana kendisinin ve eşinin güvenlik nedeniyle ofisinde kaldıklarını söylemişti.

"O (Marianna) aslında ulusal polis akademimizde eğitmen. Hukuk psikolojisi öğretiyor. Başkası için olabilirdi, ancak onun için sorun değil."

Yusov, bu yılın başlarında Ukrainska Pravda'ya, General Budanov'a karşı 10'dan fazla suikast girişiminde bulunulduğunu söyledi.
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