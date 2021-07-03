Samsun'da AKP'den istifa eden 150 kişi Gelecek Partisi'ne katıldı

Terme Belediyesi’nde yaşandığı öne sürülen ‘zimmet iddiası’ tartışmaları, belediye ile AKP İlçe Yönetimi’ni ters düşürdü. AKP ilçe yönetiminden 3 isim istifalarını yönetime verdi.







AKP İlçe Başkanı Osman Mümin Ertan’ın yaptığı basın açıklamasında belediyedeki zimmet iddialarını dile getirmesi sonrası Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’a yakın isimler olduğu öne sürülen ilçe yöneticilerinden Süleyman Karapıçak, Yaşar Akçay ve Abdullah Ayan’ın, ilçe başkanına tepki olarak istifa ettiği iddia edildi.





AKP İlçe Başkanı Ertan’ın açıklamasında ‘Başkan Kılıç’ı korumadığı ve aralarının iddialar nedeniyle iyi olmadığı da öne sürüldü.





Yaşanan olaylar sonrası Terme'den 150 AKP'linin Gelecek Partisi'ne geçtiği açıklandı.