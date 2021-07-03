Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu: AKP-MHP tabanını görüyorum, Cumhur İttifakı dağılabilir /03 Temmuz 2021 15:06

Davutoğlu: AKP-MHP tabanını görüyorum, Cumhur İttifakı dağılabilir

AKP’den ayrılarak Gelecek Partisi’nin kuran Ahmet Davutoğu, muhalefetteki parti liderleriyle çok yakın temaslarının bulunduğunu belirterek "Ben AK Parti ve MHP tabanındaki rahatsızlığı görüyorum. Cumhur İttifakı kalıcı olmayabilir. Yarın ne olacağı belli olmayan bir varsayım üzerinde ben siyaset yapmam" dedi.

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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğu bir dizi program için geldiği Samsun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Genel seçimler ile ilgili açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yoksulluk varken, böylesine enflasyon faiz baskısının olduğu, yoksullaşmanın ve yolsuzluğun olduğu bir ülkede seçim kaçınılmazdır. Ama Türkiye’de sistemi kilitlemek için seçimi de zorlaştırdılar. Malum sadece cumhurbaşkanı ülkeyi seçime götürebilir. Meclis'ten çok zor. Psikolojik olarak Türkiye’de seçim zaruridir. Olmuyorsa hukuki olarak olmadığı için olmuyordur yeni sistemde. Önümüzdeki dönemde de erken seçim gündemde kalacak. Ümit ederim cumhurbaşkanı madem halkın desteğine sahip, cesaret gösterir ve ülkeyi seçime götürür" dedi.

“Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var”

İttifak çalışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmasaydı biz, ittifaktan bahsediyor olmayacaktık. Cumhur İttifakı kurulmasa Millet İttifakı da kurulmazdı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı doğduğu için başka ittifaklar doğdu. Esas soru, Cumhur İttifakı kalıcı mı? Eğer ben şunu desem, 'Biz şu ittifakın içinde olacağız veya bir ittifak kuracağız' Cumhur İttifakı'nı kalıcı kabul ederim. Ben AK Parti ve MHP tabanındaki rahatsızlığı görüyorum. Cumhur İttifakı kalıcı olmayabilir. Yarın ne olacağı belli olmayan bir varsayım üzerinde ben siyaset yapmam. Siyaseti nasıl mı yaparım? Partimi örgütlerim, halkıma anlatırım, partimin yapısını güçlendiririm. Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var. Sayın Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ile görüşüyoruz. Kabul etselerdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ile de görüşürdük. Onlar bayramlaşmaya dahi çıkmadı" diye konuştu. 

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