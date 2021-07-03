Almanya'da asgari ücret artırıldı

Hürriyet'te yer alan habere göre 1.07.2021 itibariyle Almanya’da geçerli olan bazı yenilikler şöyle:





ASGARİ ÜCRET VE BAKICILARA ZAM





Bu yılın ocak ayında artırılan asgari ücret, 1 Temmuz’da tekrar zam gördü. Almanya’da 2015’ten bu yana yürürlükte olan asgari ücret uygulamasına göre, asgari ücretlere iki yılda bir ayar yapılıyor. Bu yılki zamlar ise iki aşamalı olarak aylıklara yansıtıldı. Ocak 2021’de 9.50 euroya yükseltilen asgari saat ücreti bu aydan itibaren 9.60 euroya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1.07.2022’ye kadar asgari saat ücreti 10.45 euro seviyesine çıkacak. Almanya’da yıllardır düşük ücret aldıkları için şikâyetçi olan hemşireler ve bakıcılara ise özel kıyak var. 1 Temmuz’dan itibaren sağlık sektörünün olmazsa olmazları olan bakıcılar ve hemşirelerin asgari saat ücreti 15 eurodan 15.40 euroya yükseltildi. Bakım sektörüne yapılan zammın özellikle Almanya’nın doğu eyaletlerinde çalışanların yanı sıra, kırsal kesimde görev yapan sağlık çalışanların yüzünü güldürecek.







PANDEMİ ÖNLEMLERİ





Geçen yıl patlak veren koronavirüse bağlı pandemiden sonra alınan önlemlerde eyaletler arasında eşgüdümü sağlamak için 23 Nisan’dan bu yana insidans değeri 100’ün üzerinde olan her yerde uygulanan, Türkçe'de kelime anlamı itibariyle ‘Federal Acil Fren Yasası’ anlamına gelen ‘Bundesnotbremse’ uygulaması, 30.06.2021 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldı. Bunun neticesinde okul, gastronomi, sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra sosyal temas ve sokağa çıkma konusunda federal düzeyde öngörülen kısıtlamalara ilişkin karar yetkisi tekrar eyalet yönetimlere verildi.





İŞ GÜVENLİĞİ





Federal Acil Fren Yasası’nın yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte koronavirüs pandemisi kapsamında ülke genelinde işgüvenliği konusunda alınan tedbirlerde ve destekler de sona ermiş oldu. İş güvenliği konusundaki tedbirlerin devamının önemli olduğu kanaatine varan federal hükümet, bu tedbirlerin gevşetilmiş şekilde Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından 10.09.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi. Örneğin işverenlerin çalışanlarına home-office, yani evde çalışma imkânını sunma mecburiyeti kaldırıldı. İşverenler, işyerine gelip çalışmanın dışında seçeneği olmayan personel için haftada iki kez koronavirüs testi imkânını bundan sonra da sunmak zorunda olacaklar.





TEST UYGULAMASI GEVŞETİLDİ





Bu konuda getirilen yenilik şu oldu: Eğer işveren başka tedbirlerle teste benzer uygulamalarla işyerinde sağlık güvencesini sağlayabildikleri veya çalışanlar çifte aşı olduklarını belgeledikleri takdirde, o zaman koronavirüs testine gerek kalmıyor. Ofislerde çalışan personel sayısını, mümkün olduğu kadar asgari düzeyde kalması, hijyen ve planlarının oluşturulması ve sosyal mesafenin korunması, çalışma masaları arasında separatörlerin konulması gibi enfeksiyon koruma tedbirlerine devam edilmesi gibi uygulamalarda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Sosyal mesafelerin korunamadığı ortamlarda ise işveren çalışanlarına maske temin etmek zorunda. Ofislerde kişi başına en az 10 metrekarelik hareket alanı sağlama şartı ise kaldırıldı.