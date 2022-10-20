Samanyolu Haber /Gündem / Şanışer: Susamam 2 yapsak retweet eden herkesi toplarlar /20 Ekim 2022 11:35

Şanışer: Susamam 2 yapsak retweet eden herkesi toplarlar

Rapçi Şanışer, "sansür yasası"nı 17 müzisyenle yaptıkları "Susamam" şarkısını hatırlatarak eleştirdi. Şanışer, "Susamam 2 yapsak retweet eden herkesi toplarlar" dedi.

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Rapçi Şanışer, 17 müzisyenle yaptıkları 'Susamam' şarkısını hatırlatıp 'sansür yasası'nı eleştirdi. Şanışer, "Susamam 2 yapsak, şarkının linkini paylaşan ya da beni retweet eden herkesi toplarlar" ifadelerini kullandı.

"Şanışer" olarak bilinen Sarp Palaur Onedio'dan Zeynep Deniz Güler'in sorularını  yanıtladı. "Gönlümce, istediğim şekilde müzik yapmaya devam etmek istiyorum" diyen Şanışer, "Daha önce bir gün Susamam 2 gelecek demiştin. Vakti geldi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Geçtiğimiz 3 senede ülkemiz çok değişti. Şu an yazacağım hiçbir şarkının bir çeşit vicdan tatmininden öteye geçmeyeceğini hissediyorum. Ayrıca yeni geçen sansür yasasından sonra Susamam 2 yapsak, şarkının linkini paylaşan ya da beni retweet eden herkesi toplarlar valla:)"
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