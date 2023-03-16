Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde can kaybı artıyor

Çadır kentleri su bastı





Şanlıurfa: 12 ölü

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada kentte dört kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.