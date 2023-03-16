Samanyolu Haber /Gündem / Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde can kaybı artıyor /16 Mart 2023 08:49

Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde can kaybı artıyor

Sağanak yağış sonucu oluşan sel nedeniyle Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Adıyaman'da depremzedelerin yerleştirildiği çadır kent sular altında kaldı.

Belediye başkanı sel bölgesinde yuhalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman ve Şanlıurfa'da bu kez aşırı yağışlar can kaybına neden oldu. İki kentte sel nedeniyle en az 14 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede etkili olan sel nedeniyle Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

AFAD’dan yapılan açıklamada da Adıyaman’ın Tut ilçesinde son 24 saatte metrekareye 136 milimetre yağış düştüğü belirtilerek "Bir konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp 3 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir" bilgisi verilmişti.

Adıyaman'da ilçe merkezinden geçen derenin taşmasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmasında bir kadının daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Çadır kentleri su bastı

Yağmur nedeniyle Adıyaman'da depremzedelerin yaşadığı çadır kentlerde çadırları su bastı. Bu bölgelerdeki vatandaşlar, KYK yurtlarına yerleştirildi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ise suda mahsur kaldı.

Sincik ilçesine bağlı Subaşı ile Taşkale köyü arasında bulunan ilçenin tek bağlantı köprüsü derenin taşmasıyla araç trafiğine kapandı. Derenin taşması sonucu köprüde göçükler oluştu.

DHA'da yer alan habere göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kurulan çadırlar da selden etkilendi. Birçok çadırı su basarken afetzedeler zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa: 12 ölü

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.  AFAD'dan yapılan açıklamada kentte dört kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

AFAD'ın açıklaması sonrasında ihbar üzerine bölgeye giden ekipler, Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede Suriye uyruklu olduğu belirtilen beş kişinin cansız bedenlerine ulaştı.

Öte yandan Abide Köprülü Kavşağı'nın alt geçidinden vinç yardımıyla 34 BAS 626 plakalı hafif araç çıkarıldı. Araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Alt geçitte sürüdrülen çalışmalar sırasında ilerleyen saatlerde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Böylelikle kentteki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Habertürk'e konuşan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Çok yoğun bir yağış aldı Şanlıurfa. Ortalama 50 kilogram yağış alırken, 200 kilogram yağış aldık. Ekipler sular altında kalan yerlere müdahale ediyor... Olağanüstü bir durum söz konusu" dedi. Vali daha önce yaptığı bir açıklamada ise Şanlıurfa'nın yıllık yağış ortalamasının 450 kilogram olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da yaşanan sel nedeniyle kentin simgesi Balıklıgöl taşmış, çok sayıda ev ve araç su altında kalmıştı. Sele dönüşen yağışlar nedeniyle kentteki çok sayıda sokak ve cadde de su altında kaldı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su basarken kentte eğitime bir gün ara verildi.
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