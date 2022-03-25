Samanyolu Haber /Gündem / "Şanlıurfa'daki cezaevinde isyan çıktı" iddiası yalanlandı /25 Mart 2022 01:04

"Şanlıurfa'daki cezaevinde isyan çıktı" iddiası yalanlandı

Urfa'da E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı yönündeki iddia üzerine tutuklu yakınları cezaevi önüne gelirken güvenlik ve sağlık personeli de alarma geçti. Olay sonrası yapılan açıklamada ise isyan hadisesi yaşanmadığı aktarıldı.

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Şanlıurfa'daki  E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu bir koğuşun kapısının açılmaması üzerine çıkan 'isyan' haberi tansiyonu yükseltti.

Tutuklu yakınları cezaevi önüne gelirken güvenlik ve sağlık personeli de alarma geçti. Olay sonrası yapılan açıklamada ise isyan hadisesi yaşanmadığı aktarıldı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Urfa'da E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bir koğuşta kalan tutuklu ve hükümlülerin infaz koruma memurlarına kapıyı açmaması üzerine isyan çıktığı iddiasıyla çok sayıda tutuklu ve hükümlü yakını cezaevine akın etti. 2012 yılında 13 mahkumun yangın nedeniyle öldüğü cezaevi önünde toplanan kalabalığı seslenen Urfa Valisi Abdullah Erin, kimsenin yaralanmadığını ve olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Eyyübiye Mahallesinde bulunan Urfa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun bir koğuşunda bulunan 4 hükümlü/ tutuklu, iddiaya göre, saat 20.00 sıralarında infaz koruma memurlarına kapıyı açmadı.

Cezaevine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin geldiğinin duyulması üzerine çok sayıda tutuklu ve hükümlü yakını, cezaevi önüne geldi.

Gergin anların yaşandığı cezaevi önüne çevik kuvvet ekipleri toplanan kalabalığı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

2012 yılında 13 mahkumun öldüğünü ifade eden mahkum yakınlarının bilgi talep etmesi üzerine Urfa Valisi Abdullah Erin cezaevine geldi.

Cezaevi yetkililerinden bilgi almasının ardından cezaevi önünde toplanan kalabalığa megafonla seslenen Vali Erin, "Hepsinin sağlığı yerinde. Hiçbirinde bir problem yok. Her şey kontrol altında. Abartılacak bir şey yok. Bir yaralı yok. Ölü yok çok şükür. Tedbiren sağlık görevlilerimiz burada. Kısa süre içerisinde de normale dönecek. Olayı abartarak farklı taraflara çekmenin bir alemi yok. 1 mahkumun çıkarmış olduğu bir olay nedeniyle bu hadise yaşanmıştır" dedi.
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